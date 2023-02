Com apoio da empresa Suzano, artesãos e artesãs participam de evento

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, apoia a participação de artesãos e artesãs do Vale do Paraíba e Alto Tietê na ABCasa Fair 2023 - maior feira de decoração e utilidades domésticas da América Latina. A convite da empresa, os projetos sociais Mãos que Valem, Cerâmica Vargem do Tanque, Gestoras da Moda e Artesanato de Suzano estarão presentes entre os dias 7 e 11 de fevereiro no evento, que será realizado no Expo Center Norte, localizado em São Paulo.

Segundo Adriano Silva Martins, consultor de Desenvolvimento Social da Suzano, este será o quarto ano consecutivo em que a companhia é convidada para participar da ABCasa Fair com seus projetos sociais de diversas partes do País.

“Para esses profissionais, expor os materiais na principal feira do segmento na América Latina é uma chance de compartilhar as histórias de cada um, além de colaborar para os negócios desses grupos. A Suzano acredita em gente que inspira e transforma, por isso vem atuando para fomentar o artesanato regional. Por meio do trabalho, da criatividade e da expressão artística é possível valorizar a cultura regional, proteger essa história e ainda gerar trabalho e renda,” afirma.

Marcieli Natali, do projeto Cerâmica Vargem do Tanque, de Cunha (SP), que resgata a cerâmica primitiva da região, é uma das profissionais que irão participar da feira pela quarta vez. “O trabalho que fazemos ultrapassa as barreiras de um produto artesanal. Percebemos que é muito mais que isso, vendemos a nossa história, nossa arte e as pessoas reconhecem isso”, destaca.

Ela ressalta também o quanto a feira foi importante para que o projeto permanecesse firme, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19.