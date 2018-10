Com apoio da Prefeitura, Suzano recebe 4º Congresso Internacional de Logística

Suzano receberá o 4º Congresso Internacional de Logística e Operações (IFLOG) nesta quarta e quinta-feira (24 e 25). O evento científico será realizado das 14 às 22 horas, no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), com o apoio da administração municipal, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, de Cultura e de Transporte e Mobilidade Urbana.

Para os dois dias de atividades gratuitas é esperada a presença de 4 mil pessoas. Irão participar estudantes e profissionais da área. Quem não fez o cadastro prévio pela Internet, no site do evento, poderá se inscrever na hora, no local. Haverá palestras com especialistas, minicursos, oficinas, mesas redondas, exposições de projetos de pesquisa e exposições de empresas e Câmaras de Comércio e dos Museus Ferroviários e Tecnológicos. Além disso, será uma oportunidade para troca de experiências profissionais e científicas na área de Logística e Operações.

Está prevista ainda a abordagem de outros eixos temáticos, como Mobilidade e Tecnologia da Informação, Gestão Ambiental e Responsabilidade Social, Finanças, Marketing e Gestão de Pessoas, Políticas Públicas, Ciências (Química e Meio Ambiente) e Automação Industrial e Mecatrônica.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Maurício Loducca, a pasta participará com o programa "Suzano Mais Emprego", que intermediará vagas e oportunidades de trabalho e realizará palestras a respeito. “Nossa secretaria defende, apoia e fomenta qualquer ação que possa de alguma forma gerar negócios e renda ao município. Suzano tem um grande potencial na área de logística e já tem demonstrado isso com a vinda de muitas empresas da área. Esse evento é uma grande oportunidade de reforçarmos e aumentarmos nossa posição no Estado”, ressaltou Loducca.

Ainda em relação à participação da Prefeitura de Suzano no congresso, a Secretaria de Cultura irá colaborar com grande parte da infraestrutura, como tendas, palco e equipamentos de som. Também está confirmada a participação do agente de Trânsito da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana Cleberson Albuquerque na mesa redonda que terá como tema “Produção e Distribuição ao Redor do Mundo”, no dia 25 (quinta-feira), às 16 horas.

Albuquerque é formado em Direito pela Faculdade Unisuz e advogado militante desde janeiro de 2018. Possui pós-graduação em Direito Administrativo e Constitucional pela Escola Paulista de Direito e em Direito de Trânsito pela Faculdade Verbo Jurídico.