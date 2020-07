Com apoio da Suzano, agricultores ganham novos mercados

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, por meio do PDRT (Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial), tem colaborado para o fortalecimento da agricultura familiar na região do Alto Tietê (SP).

O programa, desenvolvido há quase uma década na região, visa promover a geração de emprego e renda no campo por meio do fortalecimento da cadeia produtiva em ação conjunta com associações de pequenos produtores rurais. Para isso, a empresa disponibiliza consultoria especializada e acompanhamento desde plantio até comercialização; aquisição de insumos iniciais para a modernização dos processos e implementação do sistema de orgânicos e agroecológicos nas propriedades participantes.

O resultado pode ser percebido por meio dos dados de comercialização. Em toda a região, que engloba também a do Vale do Paraíba, a receita bruta média atingiu o índice de R$ 505,6 mil ao ano, conforme último levantamento que considerou as movimentações comerciais realizadas em 2019. Estima-se que, somente na região do Alto Tietê, a comercialização de produtos agroecológicos movimente R$ 317,9 mil anualmente, beneficiando 33 famílias de três municípios (Santa Branca, Salesópolis e Guararema).

“O objetivo dos programas de geração de renda da Suzano, como o PDRT, é identificar o perfil daquela comunidade e potenciá-lo para fazer daquela vocação uma fonte de renda e qualidade de vida. Essa proposta que vem ao encontro da meta de longo prazo da Suzano, que é de reduzir o número de pessoas na linha de pobreza. Trata-se de uma meta audaciosa e que pretende promover a transformação na sociedade como um todo, o que inclui a população do campo”, destaca Israel Batista Gabriel, coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano. Anunciadas no início deste ano, as metas de longo prazo da companhia incluem a de retirar 200 famílias da linha da pobreza.

Para Israel, uma das principais conquistas do programa na região foi a modernização e capacitação dos produtores para melhorar a produtividade no campo, a inserção da produção de agroecológicos e, por meio de certificações, a abertura para novos mercados consumidores. Hoje, são três modalidades de venda trabalhadas pelos agricultores familiares: a direta, em que o produto é entregue nas mãos dos consumidores; por meio das políticas públicas de aquisição, como PNAE e PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), e a comercialização para grandes fornecedoras.

“Além disso, temos uma quarta modalidade, que é a fornecimento dos alimentos para o consumo nas unidades da Suzano. Hoje, o restaurante da unidade de Jacareí já é abastecido com a produção dos agricultores apoiados pelo PDRT e a nossa expectativa é que até o próximo ano, essa parceria também se concretize para o fornecimento de alimentos para os restaurantes das unidades de Suzano e de Limeira, atingindo a marca de 100% das nossas unidades abastecidas com alimentos produzidos com apoio do PDRT. Com isso, vamos fechar o ciclo: a Suzano incentiva o agricultor familiar, o que movimenta a economia e, por sua vez, o alimento volta para a unidade, para o prato do colaborador da Suzano”, completa Israel.

Diversificação no campo

O PDRT, conforme Hélio Ocanha Lorca, diretor-presidente da Camat (Cooperativa Agrícola Mista do Alto Tietê) tem colaborado para a transformação e desenvolvimento da agricultura familiar na região.

“O município de Salesópolis pertence a Região Metropolitana de São Paulo, mas é essencialmente agrícola e a implantação do PDRT, que atende a uma solicitação antiga da cooperativa, traz novas perspectivas aos agricultores locais. Com foco nas boas técnicas de cultivo, produtividade e rentabilidade, o programa possibilita apoio à organização e acesso a políticas públicas de comercialização. Para a Camat, é uma grande oportunidade para implantação da diversificação de seus produtos e para o desenvolvimento dos pequenos produtores rurais”, ressalta.