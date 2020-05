Com apoio da Suzano, apicultores batem recorde de produção

Por meio do Programa Colmeias, iniciativa realizada pela Suzano, apicultores da região sul do interior de São Paulo, conquistaram uma marca inédita e fecharam a safra 2020 com uma produção de 358 toneladas de mel. O volume corresponde a um aumento de 8,5% em comparação à safra do ano passado, quando produtores obtiveram safra de 330 toneladas de mel, gerando uma receita bruta estimada em R$ 1,8 milhão.

A maior parte da produção de mel paulista, cerca de 70%, sai com selo de procedência orgânica e é exportado para países na América do Norte, Ásia e Europa. O restante é envasado para abastecimento do mercado interno e também para atendimento a políticas públicas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ambos do governo federal.

“É gratificante observar a evolução dos apicultores do Colmeias, que conseguiram atingir um alto nível no manejo e beneficiamento, seguindo todas as normas de higiene e segurança. Como consequência, melhoraram a produtividade e ampliaram o mercado, reforçando a renda familiar. Os apicultores estão mais participativos, aumentaram sua representatividade na região e hoje, celebram essa produção histórica, resultado da superação e da união de todas as associações da região”, diz Israel Batista Gabriel, coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano.

Com o objetivo de gerar renda promover o desenvolvimento sustentável no campo, o Colmeias apoia 17 associações de produtores nas regiões do Vale do Paraíba, Oeste e Sul do Estado de São Paulo. Somente neste ano, o programa se estendeu a comunidades de quatro municípios: Botucatu, Avaré, São Miguel Arcanjo e Itararé. Eles recebem suporte para aprimorar a produção e alcançar novos mercados.

Produtividade

Além do aprimoramento das técnicas de manejo e beneficiamento do mel, também possibilitadas pelo Colmeias, parte deste resultado se deve ao fato de as colmeias estarem instaladas nas florestas plantadas de eucalipto da Suzano, o que beneficia na produção das abelhas e na qualidade do mel. A produtividade registrada entre os 400 apicultores apoiados pelo programa foi de 27,5 quilos por colmeia, 24% a mais que a média nacional, que atualmente está em 21 quilos de mel por colmeia. Atualmente, são cerca de 13 mil colmeias instaladas nas florestas plantadas da Suzano.

A produção da região também foi comemorada por Alcindo Alves, presidente da Federação das Associações dos Apicultores e Meliponicultores do Estado de São Paulo. O índice superou todas as expectativas. “Nosso setor foi um dos que mais alavancou as vendas no período. As pessoas estão relacionando a saúde com o consumo de produtos naturais como própolis, pólen, geleia real e mel. A loja da nossa cooperativa está recebendo muitos pedidos e o quilo do mel, que era comercializado a R$ 5,50, está saindo a R$ 9,00, em média”, conta.

De acordo com Alcindo, os apicultores das cidades de Votorantim, Capão Bonito, Itapetininga e Pilar do Sul também contaram com a ajuda do clima e do sol. “Eu costumo produzir de 20 a 25 quilos de mel por colmeia. Na área da Suzano, em Votorantim, produzi 3 mil quilos, algo que nunca aconteceu na minha produção antes”, comemora o produtor.