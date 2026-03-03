Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 03/03/2026
Com apoio da Suzano, projeto de geração de renda para mulheres cresce em 39% o número de beneficiada

Projeto beneficia, diretamente e indiretamente, cerca de 750 pessoas e colabora para o fortalecimento da economia de famílias no bairro Miguel Badra, em Suzano (SP)

03 março 2026 - 10h26Por da Reportagem Local
o projeto AAMAE Mulher teve um crescimento de 39% no número de mulheres beneficiadas, passando de 180 em 2024 para 250 em 2026 o projeto AAMAE Mulher teve um crescimento de 39% no número de mulheres beneficiadas, passando de 180 em 2024 para 250 em 2026 - (Foto: Divulgação)

Com o apoio da Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, o projeto AAMAE Mulher, promovido pela Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (AAMAE) teve um crescimento de 39% no número de mulheres beneficiadas, passando de 180 em 2024 para 250 em 2026. A parceria, firmada em 2024, foi renovada por mais um ano e tem como objetivo seguir promovendo a geração de renda por meio da qualificação profissional de mulheres no bairro Miguel Badra, em Suzano (SP).

“A Suzano acredita que o desenvolvimento do negócio precisa caminhar junto com o desenvolvimento das comunidades onde atua. Por isso, apoiar iniciativas como o projeto AAMAE Mulher é uma forma de ampliar oportunidades de qualificação e geração de renda, fortalecer a autonomia financeira das participantes, promover equidade de gênero e contribuir para reduzir desigualdades sociais no território. É um trabalho que transforma realidades e gera impacto positivo para famílias e para a comunidade, afinal, só é bom para nós se for bom para o mundo”, afirma Joana Mamedes, coordenadora de Relacionamento Social da Suzano.

O apoio da Suzano está ligado diretamente ao Projeto AAMAE Mulher, que atende mulheres em situação de vulnerabilidade social, majoritariamente negras e pardas, com idades entre 26 e 51 anos e moradoras a do bairro Miguel Badra, em Suzano. Há 26 anos a associação atua promovendo o desenvolvimento comunitário na região do Alto Tietê, por meio de ações socioeducativas, culturais, inclusivas e assistenciais. O impacto social positivo também reflete na vida de outras 750 pessoas beneficiadas indiretamente pelas ações projeto.

Atualmente, o projeto oferece cursos profissionalizantes em panificação, confeitaria, maquiagem, cabeleireira, informática, corte e costura, manicure e pedicure. Joana explica ainda que essas formações foram definidas a partir de uma escuta ativa feita entre as equipes do projeto e as participantes. “A partir desses encontros, estruturamos as ações alinhadas à realidade local e assim conseguimos ampliar as oportunidades de geração de renda para essas mulheres”, disse a coordenadora.

Sílvia Rangel, presidente da AAMAE, explica que a parceria com a Suzano trouxe ainda mais força ao projeto e promoveu ganhos significativos na vida das famílias atendidas pela associação. “A relação da Suzano com a AAMAE reflete o compromisso da companhia com o desenvolvimento econômico e social da nossa comunidade. É uma parceria que demonstra valores de justiça social, compromisso e sustentabilidade, fatores que promovem dignidade e transformação de vidas. Estamos reescrevendo o futuro dessas mulheres e isso é muito importante para nós”, afirma Silvia.

 

Sobrea Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: suzano.com.br  

