Com apoio de Ashiuchi, Skaf e Márcio França selam aliança nesta quarta-feira (10)

O candidato do MDB, Paulo Skaf, terceiro colocado na disputa para o governo do Estado, escolheu Suzano para anunciar nesta quarta-feira (10) apoio ao governador Márcio França (PSB), que disputa a reeleição. Os dois estarão às 10 horas na Escola do Sesi para selar parceria.

Serão recebidos pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), o primeiro do Alto Tietê a declarar apoio a França, quando o candidato do PSB ainda não tinha nem 4% nas pesquisas.

“É um evento muito simbólico para Suzano, que iniciou a campanha de Márcio França. Um reconhecimento ao apoio que nós e o Alto Tietê demos”, disse Ashiuchi.

Segundo o prefeito, Paulo Skaf (MDB) também foi muito bem recebido no primeiro turno em Suzano. “A Escola do Sesi na cidade é modelo. Por isso será aqui. Por outro lado, o governador Márcio França já afirmou que pretende implantar modelos de escolas do Sesi no sistema educacional do Estado”, acrescentou.

Skaf ficou fora do segundo turno contra Márcio França por uma diferença de 89 mil votos.

Skaf retornou à presidência da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) na segunda-feira.

Desde o resultado das urnas, França tem acenado ao antigo adversário, que costuma chamar de amigo.

O pessebista lembra que foi ele quem incentivou a carreira política do empresário.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a aliança vai fortalecer a campanha para o segundo turno. “Escolher Suzano mostra o prestígio que a cidade tem com os dois”.