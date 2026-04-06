Com apoio do Bunkyo Suzano, encontro de fuscas e carros antigos acontece no próximo dia 19

Com apoio da Associação Cultural Suzanense (Bunkyo Suzano), o Clube do Fusca e Antigos de Suzano prepara a 22ª edição do “Encontro de Fuscas e Carros Antigos de Suzano”. O evento será no dia 19 de abril (domingo), no Parque do Mirante (Avenida Katsutoshi Naito, 976 - Sesc, Suzano), a partir das 8 horas. O evento, que também conta com apoio da Prefeitura de Suzano, terá entrada gratuita.



A primeira edição do projeto aconteceu em 1996 sob a liderança de Ronaldo Pedro Vilela, o "Magrão”, se tornando tradição no município. Em 2025, a iniciativa reuniu cerca de 700 carros e mais de 5 mil pessoas e, como em anos anteriores, os expositores interessados terão a possibilidade de exibir seus veículos mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. O grupo organizador, por sua vez, destinará a arrecadação ao Fundo Social de Solidariedade.



A ação será aberta a toda a família com uma grande variedade de atrações gastronômicas, com opções de doces e salgados, incluindo o tradicional churrasco com espetinho e o lanche de pão com linguiça. Outra atração no campo da culinária será o estande da Cervejaria Zev, empresa suzanense que também estará vendendo seu chopp artesanal exclusivo. Junto a isso, a ocasião ainda prevê a exposição e venda de miniaturas, placas decorativas, bonés, brinquedos impressos em 3D, adesivos e mercado de peças.



O presidente do Bunkyo, Reinaldo Katsumata, destacou a importância do apoio ao evento na cidade. “Junto do diretor da associação cultural, André Chiang, estamos colaborando com este projeto extremamente tradicional que abrilhantará o mês de aniversário na nossa cidade. Será um dia especial, estão todos convidados ao Parque do Mirante para participar”, reforçou o representante.