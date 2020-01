Saúde Com aumento de 40% no atendimento, Santa Casa de Suzano fica fora da lista para atender Mogi Santa Casa de Mogi suspendeu serviços por conta de superlotação da maternidade e no setor de UTI Neonatal

Por Marcus Pontes - de Mogi 10 JAN 2020 - 22h30

Maternidade da Santa Casa de Suzano teve aumento no número de atendimentos. A unidade está fora da lista para receber pacientes de Mogi Foto: Arquivo/DS O atendimento às gestantes cresceu em 40% na Maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano. Por isso, a Santa Casa da cidade ficou fora da lista apontada pelo secretário de Estado de Saúde, José Henrique Germann Ferreira, para reforçar o atendimento dos pacientes de Mogi das Cruzes. Esta semana, ele divulgou que três hospitais que vão dar suporte ao setor de Maternidade da Santa Casa de Mogi, no períodoem que os atendimentos ficarem suspensos na unidade, devido à superlotação. Os hospitais disponibilizadas ficam em São Mateus e Guaianases, na Zona Leste da Capital, e também o Regional de Ferraz, que inaugurou nesta quarta-feira a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, com 11 leitos. Em Suzano, a situação ocorre justamente dias após a unidade de Mogi das Cruzes anunciar a suspensão dos serviços, em razão do agravamento do quadro de superlotação tanto de maternidade quanto UTI Neonatal. A direção da unidade suzanense diz que, apesar do cenário ser maior ao do convencional, por enquanto, a maternidade não registra aumento da ocupação de leitos neonatais. Conforme publicado pelo DS, a unidade de Mogi suspendeu, na última quarta-feira, 8, os atendimentos por causa da superlotação. Um dia depois, o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, visitou a cidade para anunciar que a Diretoria Regional de Saúde disponibilizou três unidades de referência para atendimento às gestantes.

