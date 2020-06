Com cobertura de 86% em Suzano, vacinação contra a gripe é prorrogada

A Campanha de Vacinação Contra a Gripe, que terminaria na próxima sexta-feira (5) foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até 30 de junho. A medida foi tomada para que a meta de 90% da cobertura seja alcançada em todo o País. Segundo a Vigilância Epidemiológica de Suzano, até o momento, já foram aplicadas 69.470 doses da vacina na cidade e a imunização total dos grupos prioritários chegou a 86,66%.

Do público-alvo da campanha, apenas idosos e trabalhadores da Saúde alcançaram a meta, com 142,31% e 102,39%, respectivamente. Os índices superiores à totalidade representam que indivíduos de outras cidades receberam a dose em Suzano ou então poderiam indicar defasagem na estimativa da quantidade de integrantes desses grupos prioritários. Na sequência aparecem puérperas (45,82%), gestantes (40,22%), crianças maiores de seis meses e menores de seis anos (39,93%) e pessoas com idade entre 55 e 59 anos (33,55%).

Também podem ser imunizados: professores de escolas públicas e privadas, doentes crônicos, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte público, portuários, indígenas, agentes das forças de segurança e de salvamento, adolescentes sob medidas socioeducativas, indivíduos privados de liberade (presos) e funcionários do sistema prisional.

“A prorrogação foi muito importante para que quem ainda não se vacinou procure nossos postos de saúde e para que Suzano consiga atingir a meta de cobertura vacinal. Essas pessoas estarão protegidas e a velocidade da transmissão da doença poderá ser reduzida, principalmente neste período de temperaturas mais baixas”, comentou o secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Guillaumon.

Para receber a dose da vacina, que previne contra três tipos do vírus Influenza (H1N1, H3N2 e B), é preciso apresentar documento pessoal com foto e, se possível, caderneta de vacinação, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 15h30, em uma das 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs). Suzano ainda tem postos com atendimento em período estendido, até as 20 horas, no Jardim Maitê (terças-feiras) e no Jardim Europa (segundas e quartas-feiras).