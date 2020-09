Com confirmação do PV, Suzano já tem seis convenções marcadas

Mais um partido já marcou a data e horário da convenção que oficializará chapa para a disputa da principal cadeira da Prefeitura de Suzano neste ano. Desta vez, o Partido Verde (PV) agendou o evento para o dia 16 de setembro, às 10 horas, de forma remota. A informação foi passada pela pré-candidata pelo partido, Lilian Diniz.

Todas as convenções marcadas até o momento serão realizadas antes da do PV. Outros cinco partidos já haviam confirmado datas ou pré-datas: Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Social Liberal (PSL), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Democratas (DEM) e Partido dos Trabalhadores (PT).

Apenas Avante e Partido Liberal (PL) ainda não divulgaram dias exatos das convenções. Deles, o Avante - que deve oficializar a candidatura do vereador Lisandro Frederico para prefeito - informou que a convenção deve ser realizada “no final da primeira quinzena” de setembro. Já a data do PL, que terá Rodrigo Ashiuchi buscando a reeleição, segue sem definição de data.

No mais, todos os outros partidos já têm definições ou pré-datas aguardando confirmação. Inclusive, o PCdoB já realizou seu evento remoto na noite da última segunda-feira (31), quando oficializou o Professor Rodrigo Assis como candidato a prefeito, com o estudante de Publicidade e Propaganda, Tarcísio Boaventura, como vice.

No próximo sábado (5), a partir das 9 horas, será a vez do PSL definir seu candidato, que deve ser mesmo o ex-vereador e biomédico Israel Lacerda. O evento acontecerá no Instituto Lupa, que fica na Rua Nossa Senhora Aparecida, 232, no Centro.

“Será semipresencial. Não será presencial por conta da necessidade de assinar atas. Não vou fazer aglomeração, discurso, fala, não vai ter faixa, nada disso. Vamos ter um período onde os candidatos vão passar de maneira espaçada para assinar a ata e consignarmos a presença dos mesmos, mas sem aglomeração”, disse Lacerda.

No mesmo dia, às 15 horas, será a vez do PSOL realizar sua convenção. Ela será remota, segundo o presidente do partido em Suzano, Leonardo Ferreira. O evento será remoto e oficializará a candidatura do Professor Fábio Torres. “Temos uma preocupação com a segurança. Por isso, ela será virtual”, disse o presidente do PSOL.

Depois, será a vez do DEM realizar a convenção que, até o momento, deve definir Jorginho Romanos como candidato. O evento será realizado no sábado, dia 12 de setembro, a partir das 9 horas, na sede do DEM, com transmissão via internet.

Porém, a forma de realização da convenção pode ser alterada. “Caso alguém faça presencial, vamos mudar o lugar também”, disse o pré-candidato do partido, Jorginho Romanos.

Já no dia seguinte, domingo (13), às 10 horas, o PT realizará seu evento que vai oficializar Derli Dourado como candidato a prefeito pelo partido. A convenção, inicialmente, estava marcada para o dia 5, mas a data foi alterada. Será outra convenção realizada com transmissão via internet.