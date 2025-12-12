Com destaque à sua carreira, Rosemary Caxito recebe Medalha Suzano Brandão no Legislativo

Com discursos que enalteceram a sua carreira, a guarda civil municipal classe distinta Rosemary Ferreira Caxito recebeu na noite desta quinta-feira (11) a Medalha Suzano Brandão na Câmara de Suzano. A homenagem foi iniciativa do vereador José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira, autor do decreto legislativo que foi aprovado pelos demais parlamentares.

Falando em nome dos vereadores na sessão solene, Zé Oliveira contou a trajetória da homenageada. “É com grande alegria que prestamos hoje esta homenagem a uma mulher que dedicou por 15 anos, e continua dedicando, sua vida à segurança pública de Suzano com coragem, competência e humildade”, disse. Ele ainda fez um resumo desta trajetória, contando que, neste período na Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, Rosemary Caxito passou a coordenar, em 2014, a Patrulha Maria da Penha, projeto que se tornou referência no atendimento e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica; foi nomeada, em 2019, subcomandante da GCM e, no ano seguinte, assumiu o cargo de comandante da corporação, tornando-se a primeira mulher na história de Suzano a ocupar essas funções. Rosemary permaneceu à frente da GCM até 2023.

A corregedora da Guarda Civil Municipal, Suzana Beatriz Trofino, afirmou que a homenageada é um exemplo para a corporação. “Entrei junto com ela (para a GCM) no concurso de 2010. É ótima servidora, sempre ajudou os guardas municipais. É uma honra estar aqui hoje.”

A delegada da Delegacia dos Direitos da Mulher (DDM) de Suzano, Silmara Marcelino, contou da parceria que tinha com Rosemary Caxito quando ela atuava na Patrulha Maria da Penha. “Foram muitos anos juntas e ela fez tudo de forma brilhante. Ela faz parte da história da cidade, contribuindo para o bem da sociedade e para a segurança como um todo e tem potencial para ir além.”

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, disse que a homenageada é um orgulho para a cidade e deve ter o nome sempre lembrado e eternizado quando o assunto for violência contra a mulher. “A Patrulha Maria da Penha foi a terceira instituída no Brasil graças à Rose”, revelou ela, ressaltando que ela levou o nome de Suzano ao viajar pelo País para capacitar diversos municípios no tema.

Ao discursar, Rosemary Caxito agradeceu a honraria e salientou o quanto é difícil ser mulher numa corporação masculina, principalmente no período em que foi comandante. “Mas consegui passar por este período com muita honra e dedicação”, afirmou. Ela também falou da satisfação de ter assumido a coordenação da Patrulha Maria da Penha no município, junto ao desafio de enfrentar um câncer. “Viajei pelo Brasil afora para capacitar outras cidades para levar este conhecimento e somar, porque um município só não vai resolver o problema da violência contra a mulher.”

O presidente do Legislativo, Artur Takayama (PL), encerrou a sessão solene convidando o público a refletir sobre os casos brutais de feminicídio noticiados no Brasil e no mundo nos últimos dias. “Diante deste cenário tão duro, Suzano se destaca e isso tem tudo a ver com a atuação firme, competente e incansável da homenageada desta noite”, declarou o vereador, completando que Rosemary Caxito “deu vida a um projeto que se tornou modelo de acolhimento de mulheres, que salvou vidas, interrompeu ciclos de violência e mudou histórias antes destinadas ao sofrimento”. Ele também destacou que ela “escancarou caminhos”, mostrando que mulheres podem ocupar espaços de liderança na segurança pública. “Esta homenagem é um testemunho de que Suzano nunca esquecerá sua atuação.”

A presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, Maria Margarida Mesquita, também compôs a mesa da sessão solene, que ainda contou com a presença dos secretários de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; de Comunicação, Paulo Pavione; e de Governo, Alex Santos.