Com direito a apresentação de ilusionista e grande festa, Papai Noel chega em Suzano neste sábado

Os visitantes do Suzano Shopping já podem começar a se sentir em clima de Natal. No próximo sábado (10) o centro de compras recebe uma das figuras mais importantes das festas de final de ano: o Papai Noel. Para a chegada a visita do bom velhinho, o shopping prepara um evento completo, com direito a uma apresentação especial do ilusionista brasileiro Mario Kamia. O evento acontece a partir de 16h e é gratuito.

A presença do Papai Noel complementa a decoração do Suzano Shopping para as festas de final de ano, que foi inaugurada recentemente e tem a temática "Circo". Focado na família inteira, o cenário conta com uma árvore de seis metros de altura, com uma mini roda gigante e um mini carrossel, perfeitos para a diversão das crianças e um grande letreiro com os dizeres "Ho Ho Ho" para o público tirar fotos. O espaço ainda apresenta cenários lúdicos e um carro de pipoca.

Seguindo o tema da decoração, a festa para a recepção do "bom velhinho" recebe, no sábado, um show do ilusionista Mario Kamia. Ele promete entreter o público com truques inéditos e fazer com que cada pessoa se sinta na magia do circo. Além da apresentação, o evento conta com uma parada natalina que encaminhará o Papai Noel até o Espaço do Noel, localizado em frente à loja Centauro, onde ele permanece atendendo o público até o dia 24 de dezembro.

Serviço:

Chegada do Papai Noel no Suzano Shopping

Data: domingo, 10 de novembro

Horário: A partir de 16h

Local: Praça de Eventos

Valor: Gratuito