Com dívida média de R$ 475, inadimplência cai 2,6% em novembro

O número de inadimplentes no comércio de Suzano caiu 2,6% no mês de novembro deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. A dívida média é de R$ 475. Os dados são da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano.

Em novembro de 2025, foram 7.051 pessoas incluídas no banco de dados do SCPC, que é administrado pela Equifax/Boa Vista. No mesmo mês do ano passado, o número era de 7.245 inadimplentes.

De acordo com a associação, a maior parte dos inadimplentes no comércio é do sexo masculino.

A ACE reforçou, ainda, que tem sempre orientado os consumidores a terem cautela nas compras, evitando gastos por impulso. Uma sugestão da associação para evitar o endividamento é a priorização de compras à vista, evitando acúmulos na hora de pagar boletos.

Além disso, as compras realizadas à vista evitam que as pessoas recorram a empréstimos, a cartões de crédito ou a cheques especiais, modalidades conhecidas por altos juros.