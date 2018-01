Com doses em falta, Suzano restringe vacinação para 14 dos 22 postos de saúde

Com previsão de término das doses entre sabado (20) e segunda-feira (22), Suzano contará a partir desta sexta-feira (19) com apenas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de duas regiões, para realizar a vacinação contra a febre amarela. Sete delas são localizadas no Rio Abaixo e outras sete no Distrito de Palmeiras. A ação tem por objetivo priorizar a imunização, neste momento, de moradores próximos ao Cinturão Verde da cidade. Isso porque a área tem mais matas em relação a outros bairros, onde a possibilidade de encontrar o mosquito com o vírus da doença é maior. Mutirões devem acontecer em lugares públicos e de iniciativa privada na 2ª fase da campanha de vacinação. As informações foram divulgadas ontem de manhã pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e pelo secretário de Saúde, Luís Claudio Rocha Guillaumon, durante um evento da Prefeitura.

O início da medida encerrará com as filas enormes que vinham se formando todos os dias nas UBSs de todo o município. Contudo, as doses serão distribuídas apenas em 63,63% das unidades, uma vez que a cidade tem 22 UBSs em funcionamento. Para a população do Rio Abaixo, a vacina estará disposta no Jardim São José, Alterópolis, Miguel Badra, Boa Vista, Nakamura, Jardim Europa e Parque Maria Helena. Já no Distrito de Palmeiras as doses serão distribuídas no Parque Tabamarajoara, Ikeda, Vila Fátima, Palmeiras, Jardim Brasil, Jardim do Lago e Recanto São José.

Com essa estratégia, Guillaumon acredita que as doses em Suzano devem acabar entre sábado e segunda-feira. "Provavelmente sábado ou segunda-feira se encerram as doses. Faremos a lição de casa em vacinar todos da área de risco, onde o vírus pode circular na mata. Não precisa ter pânico. Deixar bem claro que não temos casos de febre amarela na cidade, que também não é área de risco. É uma vacinação preventiva", explicou. Para comprovar que moram em uma das regiões citadas, os suzanenses que ainda não foram vacinados deverá levar documento de identificação, comprovante de endereço e carteira de vacinação.

Atingindo a expectativa de vacinar os moradores de áreas de "risco", o secretário também destacou que ao receber novos lotes da vacina, a distribuição de doses retornará a população em todas as UBSs. "Oficializamos os órgãos para chegar mais vacinas. Assim que forem entregues iramos abranger para toda a população", ressaltou.

Até ontem, Suzano havia imunizado mais de 100 mil pessoas contra a febre amarela. Pensando em aumentar essa meta, Ashiuchi disse que mutirões deverão acontecer em breve na cidade. Um dos locais públicos citado por ele foi o Parque Municipal Max Feffer. Em relação a um local privado que também poderia ceder o espaço para realizar a ação é o Shopping de Suzano. "As doses chegando serão colocadas nas ruas. Temos estratégias já montadas. Provavelmente faremos mutirão em lugares públicos e iniciativa privada. O Max Feffer é o principal deles, onde há um espaço grande", completou.

Região

Como presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), Ashiuchi afirmou que a região já vacinou muitas pessoas contra a febre amarela. Além disso, comentou que ontem, às 13 horas, a coordenadora de Saúde da entidade, Adriana Martins, estaria em uma reunião com o secretário estadual de Saúde, David Uip, para resolver quais serão os próximos desfechos da questão sobre a febre amarela.