Segurança

Com emenda do deputado Marcio Alvino, Adilson Horse garante R$ 1 mi para segurança de Suzano

Recurso foi confirmado após reunião com o vereador Adilson Horse e será aplicado no fortalecimento do sistema de câmeras e da segurança pública municipal

25 fevereiro 2026 - 08h00Por da Reportagem Local
Com emenda do deputado Marcio Alvino, Adilson Horse garante R$ 1 mi para segurança de SuzanoCom emenda do deputado Marcio Alvino, Adilson Horse garante R$ 1 mi para segurança de Suzano - (Foto: Divulgação)

Em agenda na Câmara dos Deputados, em Brasília, o vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, se reuniu nesta terça-feira (24 de fevereiro) com o deputado federal Marcio Alvino e garantiu o anúncio de R$ 1 milhão em recursos para a segurança pública de Suzano. O investimento será direcionado ao fortalecimento das políticas de segurança do município, com foco especial na ampliação do sistema de monitoramento por câmeras com tecnologia de reconhecimento facial.

A verba permitirá expandir o uso de tecnologia inteligente no combate à criminalidade, ampliando a capacidade de identificação, prevenção e apoio às operações das forças de segurança. O objetivo é consolidar Suzano como referência regional em monitoramento moderno e integrado.

Durante o anúncio, o deputado Marcio Alvino destacou que a destinação do recurso é fruto da parceria e do diálogo constante com o vereador. “Esse recurso está sendo enviado muito em razão da parceria que temos com o Horse, que é um amigo e um vereador atuante, sempre presente e cobrando investimentos para a cidade. A segurança pública é prioridade, e essa verba vai contribuir diretamente para proteger a população”, afirmou.

O parlamentar federal também aproveitou para cumprimentar o prefeito Pedro Ishi, o vice-prefeito Said Raful e o sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, ressaltando o trabalho conjunto que vem sendo desenvolvido em prol do município.

Adilson Horse agradeceu o apoio e reforçou o compromisso com a cidade. “Brasília concentra recursos importantes, e nosso papel é construir pontes e trazer resultados concretos. Esse R$ 1 milhão é investimento direto na proteção da nossa população. Seguiremos buscando mais”, declarou.

O anúncio reforça a articulação do vereador junto ao Congresso Nacional e consolida mais um avanço na captação de recursos voltados ao fortalecimento da segurança pública de Suzano, especialmente no uso de tecnologia como ferramenta estratégica de prevenção e combate ao crime.

