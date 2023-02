Com estoque satisfatório, Hemocentro de Suzano aceita doadores

O Hemocentro de Suzano segue com o estoque de sangue satisfatório. Apesar disso, a unidade sempre está à disposição para receber novos doadores, especialmente da tipagem O + e O-.

Toda doação precisa ser feita agendamento prévio por meio do WhatsApp da unidade. Todas as orientações para fazer a doação é repassado antes para o paciente.

De acordo com a responsável pela controladoria do Hemocentro, Verena Isabelle, a maior necessidade é do tipo O-.

“Temos bastantes doadores que se preocupam e fazem grandes campanhas, inclusive que já fazem doações há muitos anos com a gente. Porém para atingir o estoque necessário de O + e O- precisamos sempre de novos doadores”, disse.

Para melhor organização do estoque e comodidade dos doadores, as doações são feitas somente por meio de agendamento realizado pelo WhatsApp do Hemocentro, (11) 4752-9999.

Especialmente neste período do ano, Verena detalha que o ritmo de doações muda conforme necessidade do estoque, por isso ela destaca a necessidade de realizar o pré agendamento por meio do telefone. Com o atraso da terceira e quarta dose dos municípios, a Controladoria do Hemocentro destaca que é necessário se atentar às orientações relacionadas ao caso de candidatos recém-vacinados contra a Covid-19. Aos vacinados com a Coronavac e a Covaxim, por exemplo, é preciso aguardar 48 horas após cada dose. Já com as demais vacinas, como a AstraZeneca, Pfizer e a Moderna é necessário aguardar sete dias após o recebimento da dose.

Segundo Verena, a doação representa, entre tantas coisas, a chance de pelo menos quatro vidas serem salvas.

“Com um gesto rápido e solidário, é possível salvar vidas de pessoas que necessitam de tratamentos, intervenções médicas, pacientes de doenças crônicas graves e feridos que precisam de transfusão. Em cada doação, uma pessoa pode salvar a vida de até quatro pessoas”, completa.

A unidade está localizada na Avenida Antônio Marques Figueira, nas dependências da Santa Casa de Suzano, na Vila Figueira.