Com expectativa de atender 200 pessoas, Instituto Cegonha promove mutirão de saúde pela 3ª vez

O Instituto Cegonha promove, pela 3ª vez, um mutirão de saúde que reúne pelo menos 20 profissionais de diversas áreas. A ação acontece no dia 17 de maio, das 9 às 15 horas, na sede do Instituto, localizada na rua Albert Fink, 212 - Parque Maria Helena, em Suzano. A expectativa é atender cerca de 200 pessoas.

O mutirão reunirá pelo menos 20 profissionais voluntários, como clínicos gerais, oftalmologistas, dentistas, terapeutas, nutricionistas e manicures. Além disso, também haverá contadores e advogados para esclarecerem dúvidas da população.

“O grande objetivo desse mutirão é trazer para população a oportunidade de passar por especialistas, o que é difícil para conseguir na rede pública. Serão vários voluntários que são profissionais competentes”, declarou a presidente e fundadora do Instituto, Sônia Cristina Torquato.

Todas as especialidades são gratuitas e destinadas para toda comunidade. “Qualquer pessoa que esteja precisando desses serviços, é só passar por lá que será atendido”, salientou.

“Estamos tentando levar para as pessoas um pouco mais de humanização, carinho e um atendimento digno. Nosso objetivo com esse mutirão é que as pessoas sejam atendidas em tempo real”, reforçou.

Instituto Cegonha

Há 7 anos na comunidade, o Instituto Cegonha realiza trabalhos sociais voltados à saúde, bem-estar e qualificação profissional da população. A sede do Instituto foi inaugurada em fevereiro de 2024, no Parque Maria Helena, em Suzano. “A expectativa é melhorar a cada dia para servir as pessoas que necessitam”, pontuou a presidente.

Segundo Sônia, o Instituto oferece aulas de francês, espanhol, alfabetização de adultos, pilates, crochê, artesanato, artes marciais, balé e dança. “O nosso objetivo no Instituto Cegonha não é que a pessoa entre ali apenas por diversão, mas por aprendizado, que ele saia com uma lição de vida. Não trabalhamos só com números, trabalhamos com seres humanos, esse é o grande objetivo”, finalizou.