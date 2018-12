Com Fatec, times de futebol preparam mudança para o Parque Max Feffer

O terreno cedido ao governo estadual para instalação da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), usado como campos de futebol pelos clubes amadores Reunidos e Monte Cristo, no bairro homônimo, ainda presta a mesma finalidade. Os times concordam em desocupar a área, mas aguardam a conclusão das obras na futura nova localização dos campos, no parque Max Feffer. População aprovada instituição de ensino na vizinhança.

Os clubes futebolísticos estão cientes da mudança, embora a alteração interrompa uma história de quatro décadas nos campos do coração do Monte Cristo, na esquina entre as avenidas Paulista e Mogi das Cruzes.

"Vamos começar do zero. Esperamos essa história desenrolar até o meio do ano que vem. Já conversamos com as secretarias de Esportes e Obras, sem problema algum", afirmou o presidente do time Reunidos Futebol Clube, Rene Adriano Machado.

Conforme publicado pelo DS, esses clubes amadores que estiveram no terreno municipal- agora sob controle do Estado, após doação- receberão espaço no parque Max Feffer. A proposta envolve a criação de quatro campos de futebol nas pendências do parque, com terraplanagem de acordo com as determinações mínimas de tamanho, 45m x 90m. As instalações também serão compartilhadas com a Associação Esportiva Cruz de Malta e o Sport Clube Cruzeiro do Sul. "Aguardamos finalizar as instalações físicas, como vestiários. Assim, iniciamos os projetos de mudança. A nossa expectativa é por um bom espaço que atenda à população. A comunidade tem pouca oportunidade de lazer no bairro", diz Marcelo Aparecido Pereira, presidente do Esporte Clube Monte Cristo.

Os campos na localidade fazem parte da rotina dos moradores do bairro e faz a alegria de crianças, que costumam usar o espaço para brincar durante as tarde da semana. Para a balconista Nathália Tainá, a instalação da Fatec será benéfica à localidade, apesar da perda dos campos. A comerciante Amara Rita Guimarães compartilha da mesma opinião quanto à instituição de ensino. "Vai ser ótimo trazer mais investimento". A aposentada Idália Pinheiro, moradora do bairro há 50 anos, lembra do início dos clubes na vizinhança e também apoia a novidade.

"Acho que vai ser bom demais trazer faculdade para cá, assim as ruas ganham mais movimento e novos moradores".