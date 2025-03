Com homenagens e networking, ACE Suzano e CMEC realizam encontro de empresárias

Em homenagem ao Mês da Mulher, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, junto ao Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura (CMEC), promoveu o "Encontro de Mulheres Empresárias - Chamadas para um Propósito", um café da manhã especial às colaboradoras da entidade e às empresárias suzanenses na manhã desta quarta-feira (12/03).

Com a participação do presidente da ACE, Rodrigo Guarizo; da presidente do CMEC e diretora de Marketing da associação comercial, Priscila Rossini; e da presidente do Fundo Social de Suzano, a primeira-dama Déborah Raffoul, a ação, patrocinada pelas empresas Elo Construtora, Sabor da Mama e DCN Advocacia, reuniu cerca de 30 mulheres para uma manhã de integração e descontração em um café da manhã que, entre diversas atrações, incluíram uma apresentação ao vivo do sertanejo Eder Júnior.

Durante a ação, a organização também homenageou algumas das mulheres que colaboraram com a consolidação do CMEC no município, sendo estas as empresárias Diana Moreira (Elo Construtora) e Gisele Freire (RP Portaria e Serviços), além de Samira Chahade (Mistura Boa), ex-integrante das entidades organizadoras que também foi destacada. Além delas, a primeira-dama Déborah e a ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, também foram laureadas.

Déborah agradeceu a homenagem e ressaltou a importância da presença de uma associação comercial forte na cidade. "Falo por experiência própria que esta é uma entidade muito dedicada no fomento à mulher empresária, seja por meio de projetos de desenvolvimento ou de ações de integração como essa. Em nome do meu marido, o prefeito Pedro Ishi, destaco que o Fundo Social, o Saspe e toda a Prefeitura de Suzano está à disposição da ACE e do CMEC para potencializar o empreendedorismo e a participação feminina no empresariado local", reforçou.

Priscila destacou que as empreendedoras merecem destaque e, para isso, a união é essencial. "Todas as mulheres aqui presentes são associadas e, em grande parte, colaboram com as atividades do CMEC desde seu início. Carregamos a missão de potencializar esse trabalho e registro que, para isso, devemos sempre contar umas com as outras, fortalecendo nosso trabalho e conquistando cada vez mais espaço", disse.

Por sua vez, Guarizo lembrou que, neste ano, o CMEC completará três anos de um grande trabalho em prol da mulher empreendedora. "Trabalhamos todos em conjunto para potencializar o empresariado feminino e, neste e em vários contextos, a Priscila e todo o time do CMEC tem voz ativa conosco para que possamos montar ações e projetos como este. Deixo os parabéns a todas as empresárias aqui presentes, vocês são essenciais para o andamento da economia na cidade", pontuou o presidente.