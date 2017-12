Com início de recesso, movimento para cadastro biométrico é tranquilo nos cartórios

O movimento nos cartórios eleitorais de Suzano é tranquilo para a realização do cadastro biométrico. Isso porque os locais entraram em recesso e apenas estão atendendo eleitores com horários agendados e preferenciais. Mesmo após a realização do "Mutirão da Biometria", que ocorreu em quatro dias deste mês, os chefes das zonas eleitorais confirmaram que ainda falta muitos eleitores passarem pelo procedimento.

Até este último fim de semana, de 210.868 eleitores existentes na cidade, apenas 48.634 haviam feito o cadastro biométrico, o que representa 23,07%. Na 181ª Zona Eleitoral, em média, 125 cadastros biométricos eram realizados por dia antes do início do recesso. Agora, cerca de 60 procedimentos são computados, incluindo eleitores agendados e preferenciais. Atualmente, quatro funcionários estão trabalhando na zona eleitoral.

De acordo com a chefe do cartório, Imaculada Pires de Almeida, o atendimento deve aumentar a partir de 8 de janeiro. Isso porque é quando a equipe do cartório retornará do recesso. Além disso, ela acredita que os eleitores deverão comparecer ao local para realizar o procedimento, tendo em vista que as eleições acontecerão em outubro de 2018.

"Mesmo em Suzano não sendo obrigatório a biometria para as eleições do ano que vem, creio que os atendimentos aumentarão. Especificamente antes de maio, que é quando acaba o prazo dos cadastros", explicou.

Já na Zona Eleitoral 415º, a média de cadastros biométricos realizados era de 110 por dia. Com o recesso, o local passou a atender desde ontem cerca de 50 eleitores. Quatro funcionários igual à Zona Eleitoral 181ª também estão atuando nos trabalhos do 415º. O chefe substituto do cartório, Fauzi Lage Albuquerque, disse que durante o período de recesso apenas atenderão casos extremos e agendados.

"Vamos conseguir encaixe apenas para casos extremos, pois com o número reduzido de funcionários não conseguiremos atender a todos que vierem realizar o cadastro no dia, como fazíamos antes. Estaremos preparados para o próximo ano, quando promete aumentar a demanda", completou.