Com investimento de R$ 4,1 mi, obras na Estrada da Duchen são iniciadas

Foram iniciadas ontem as obras para melhorar a drenagem, recuperar o pavimento e sinalizar a Estrada da Duchen, em Palmeiras. Equipes de trânsito, cones e homens trabalhando foram vistos pelo DS no trecho inicial da estrada.

A previsão, segundo o governo do Estado, é de que as obras terminem no final de outubro. A mudança é vista com bons olhos por moradores da região, que sofrem com os inúmeros buracos ao longo dos 4,3 quilômetros que serão beneficiados com as intervenções.

A reportagem foi desde a ponta da estrada até o trecho alagado pela represa do Taiaçupeba na manhã de ontem e constatou as dificuldades encontradas pelos motoristas. A estrada – que dá acesso a várias chácaras e à Estrada das Varinhas, em Mogi – está repleta de buracos, sendo difícil até mesmo desviar de um e não cair em outro.

“Agora, é muito difícil andar, tem muitos buracos. Já foi pior, antes ficávamos ilhados aqui. Se pavimentar, será uma beleza”, conta o aposentado Nelson Pereira dos Santos, 79.

A dona de casa Geniviana dos Santos diz que, em alguns dias, não tem como circular pela via. Ela classificou o início das obras como uma “bênção de Deus”. “Vai ser muito bom. Tem dia que não dá para passar de jeito nenhum aqui”, afirma.

Pista inundada

A população da região pede para que a pista seja elevada sobre a represa, possibilitando a ligação entre a Estrada da Duchen e o trecho da Estrada das Varinhas em Suzano. A obra, que iniciou ontem e está sendo realizada pelo Estado, custa R$ 4,1 milhões e não inclui essa intervenção.

O mecânico Edmir Francisco de Oliveira, 47, destacou o motivo de tantos problemas na estrada e disse não acreditar que a pista será elevada sobre a represa um dia.

“A dificuldade aqui ocorre porque fizeram um asfalto bom, mas pelo fato de ser um acesso para Mogi, passaram muitos caminhões pesados, e ele quebrou”. “Vão fazer a obra na pista, mas eu pessoalmente não acredito que vai ter essa passagem (sobre a represa)”, diz.

“Vimos essa pista asfaltada, mas não teve escoamento da água. Houve um certo ‘desleixo’ ao prolongar o início das obras. O sonho de todos os moradores é a elevação da pista, mas pelo preço da obra, vai ser muito difícil. Vamos esperar os próximos capítulos desta novela”, lamenta o funcionrio público Rogério Castilho, 27.