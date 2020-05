Com isolamento social, animais de estimação viram 'protagonistas' em casa

Adoção de cães e gatos tem se tornado uma boa alternativa durante período em quarentena

Com grande parte da população em isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as pessoas se afastaram fisicamente dos amigos e passaram a viver uma nova rotina dentro de casa.

Neste cenário, os animais de estimação estão se tornando "protagonistas". Adotar um cão ou um gato é visto como uma boa alternativa, já que a companhia dos bichanos faz bem, tanto para os donos quanto para os próprios animais.

É o que diz Francine Ferri, presidente da ONG Amparo Animal. Ela diz que ter um animal de estimação em casa é importante "em qualquer situação" e que a companhia pode impedir até o surgimento de quadros depressivos.

"Eles são muito companheiros e tornam o lar mais feliz. São muito fiéis e vão fazer bem para as pessoas, e elas para eles. Neste momento, muita gente pode ter problemas, como depressão, por falta de contato com outras pessoas. Os animais são uma terapia", justifica Francine.

Segundo a ONG, desde o início da pandemia, foram 25 animais doados pelas redes sociais da Amparo Animal, entre resgatados pela ONG, protetores e pela população em geral. Segundo Francine, a organização está contando com a ajuda de lares temporários e de membros do grupo, que também têm se mobilizado para ajudar os bichos.

"Como não temos abrigo, estamos contando com a ajuda destas pessoas. Se alguém vir um animal sendo abandonado na rua, o primeiro passo é denunciar. Além disso, a pessoa que pede a ajuda, de alguma forma, o certo é ajudar também.

Deixar em casa até arrumar um lar ou se comprometer a alimentá-lo todos os dias", conta.

Nestes casos, a Amparo Animal ajuda a divulgar. "A gente conta a história, divulga e pede para que as pessoas adotem nas redes sociais e nos perfis da ONG".

Feiras

A divulgação via internet tem sido usada pela ONG por conta da pandemia. Sem poder realizar feiras de adoção, os animais estão sendo divulgados pelas redes sociais.

Segundo Francine, além de respeitar a determinação municipal, o objetivo é evitar que haja aglomerações.

"É inevitável ter aglomeração na feira. Estamos fazendo só a divulgação via internet, e tem dado certo. Bastante gente que divulgou na página conseguiu doar os bichinhos, então não é porque não estamos fazendo feiras que as adoções pararam. Tem gente nos procurando para divulgar", conta.

Ela também criticou pessoas que abandonam animais. "Isso é absurdo. Eles não transmitem o vírus. As pessoas têm que dar bastante atenção para o animal", diz.

Doações

Quem quiser adotar ou doar algum animal, pode entrar em contato com a ONG pelo Instagram @ONGAmparoAnimal; pelo Facebook: ONG Amparo Animal Suzano e pelo site: www.amparoanimal.com.br.