Com leilões interrompidos, Pátio do Casa Branca fica próximo do limite Espaço está próximo de exceder limite de carros apreendidos; pandemia interrompeu leilões

Por Daniel Marques - de Suzano 21 SET 2020 - 22h30

Pátio está próximo de estourar o limite de sua capacidade Foto: Regiane Bento/Divulgação O Pátio de Veículos do Casa Branca está próximo de estourar o limite de sua capacidade. Atualmente, o local tem cerca de 500 motocicletas e 1,1 mil carros apreendidos. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, a superlotação acontece porque o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) não pode realizar leilões por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), iniciada em março deste ano. Apreensões Por conta disso, o número de apreensões é maior do que o de liberações no pátio. Para se ter uma ideia, em agosto, foram apreendidos 99 veículos, sendo 66 automóveis e 33 motocicletas. O total liberado foi de apenas 71 (48 carros e 23 motos). Em julho, os números foram ainda piores: de 86 veículos recolhidos para o pátio - sendo 62 carros e 24 motocicletas - apenas 36 foram liberados (23 carros e 13 motos). Longo período O longo período de paralisação dos leilões, somado às apreensões de veículos ocorridas durante a pandemia, acarretou no aumento de automóveis e motocicletas no local. O que "alivia" um pouco a situação é que, no local, há ainda os que podem ser liberados após a regularização dos casos e pagamentos das taxas. Hoje, os cerca de 1,6 mil veículos que estão no pátio seguem parados sem utilidade alguma. A maior parte deles até está apta a ser leiloada, tanto na modalidade “com” como “sem” direito à documentação. Até que retornem os leilões, a quantidade de veículos segue acumulando.

