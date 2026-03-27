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Jornal Diário de Suzano - 27/03/2026
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Saúde

Com mais de 5,8 mil casos, Saúde SP inicia campanha de vacinação contra a gripe neste sábado

Dia D acontece nas UBSs de todo o estado para imunizar grupos prioritários

27 março 2026 - 10h59Por da Reportagem Local
Campanha de vacinação contra a gripe começa com os grupos prioritários neste sábado (28)Campanha de vacinação contra a gripe começa com os grupos prioritários neste sábado (28) - (Foto: Governo de São Paulo/Divulgação)

Com 5.801 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por influenza e 401 óbitos registrados no estado, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) inicia neste sábado (28) a campanha de vacinação contra a gripe e reforça o chamado para a imunização dos grupos prioritários.

O Dia D será realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos 645 municípios paulistas. Nesta primeira etapa, a vacina está disponível para idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes.

A campanha segue até 30 de maio, com a meta de vacinar ao menos 90% do público-alvo, estimado em 18,8 milhões de pessoas. Para isso, o estado já recebeu cerca de 3 milhões de doses, que foram distribuídas para toda a rede.

A vacinação é a principal forma de prevenção contra a influenza e ajuda a reduzir casos graves, internações e mortes, especialmente no período de maior circulação de vírus respiratórios. O público prioritário deve procurar a unidade de saúde mais próxima para se imunizar.

“Já temos casos graves e óbitos registrados no estado, e a vacinação é a principal medida para evitar o agravamento da doença. Por isso, é fundamental que o público prioritário compareça às UBSs e se imunize”, destaca Regiane de Paula, coordenadora de Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES-SP.

 

Confira a lista completa dos grupos prioritários de vacinação:

* Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade

* Profissionais de saúde

* Gestantes

* Puérperas

* Professores do ensino básico e superior

* Povos indígenas

* Quilombolas

* Trabalhadores da saúde

* Idosos com 60 anos ou mais de idade

* Pessoas em situação de rua

* Profissionais das forças de segurança e salvamento

* Profissionais das Forças Armadas;

* Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

* Pessoas com deficiência permanente

* Caminhoneiros

* Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

* Trabalhadores dos correios

* Trabalhadores portuários

* População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens que cumprem medidas socioeducativas

 

Tem alguma dúvida sobre a vacinação?

O Governo de São Paulo criou o portal “Vacina 100 Dúvidas” com as perguntas mais frequentes sobre vacinação nos buscadores da internet. A plataforma esclarece questões como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos ao não se imunizar. 

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