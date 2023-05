Com meta de 150 mil peças, Suzano lança Campanha do Agasalho 2023

A ideia da campanha deste ano é superar os números do ano passado. Segundo a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Larissa Ashiuchi, a campanha de 2022 recebeu 73 mil peças. Antes da pandemia, esse número chegou a ser de 220 mil em uma das edições.

"Para muitos, pode parecer uma simples campanha, mas para nós envolve muitas pessoas. A gente consegue ajudar muita gente. A meta é dobrar os números do ano passado e eu sei que é possível com a ajuda de todos", destacou Larissa, que explicou ainda que a campanha também é feita para trazer dignidade aos beneficiados.

"Nossa Campanha do Agasalho tem um modelo diferenciado de outras que vemos por aí. Estamos doando roupas que não estão servindo naquele momento, mas para outra pessoa vai servir. Ela entra em nossa loja e escolhe o que está precisando. Tem cabides. É tudo separado. Depois passa, a gente coloca no saquinho e ela leva para casa. Tudo com essa dignidade", explicou Larissa.

Ela e o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), afirmaram que, nos próximos dias, a cidade deve lançar uma "Campanha do Agasalho Pet", que terá o mesmo objetivo que a campanha tradicional, porém voltado para animais domésticos.

A gente espera que nossa mensagem chegue a todas as empresas, indústrias aqui da cidade. Entre em contato com o Fundo Social. Queremos que possa ter caixas como essas para que possamos ter doações. Lógico que temos essa meta (150 mil), mas queremos passar. Nesta época de frio, com a ajuda de vocês, vamos conseguir alcançar todos que precisam", disse o prefeito Ashiuchi.

A previsão é de que mais de 200 caixas sejam distribuídas pelos quatro cantos da cidade para a arrecadação de peças durante a Campanha do Agasalho 2023.

Com o slogan "Mãos que se unem, corações que aquecem", a Prefeitura de Suzano lançou, na tarde desta segunda-feira (22), a Campanha do Agasalho 2023, que tem como objetivo arrecadar 150 mil peças neste ano, entre roupas, cobertores e outras peças que serão destinadas a pessoas carentes e associações que acolhem pessoas em vulnerabilidade social.