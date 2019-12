Com mil associados, entidade faz intercâmbio para o Japão

A Associação Cultural Esportiva Agrícola de Suzano (Aceas) realiza a seleção de estudantes da língua japonesa para participarem de um intercâmbio no Japão. Segundo o diretor do departamento cultural da entidade, Yuji Yamagami, a intermediação dos estudantes para a viagem ao país oriental é realizada pela Japan International Cooperation Agency (Jica). A associação possui cerca de mil associados.

A Jica é ligada ao governo japonês, segundo Yamagami. A Aceas seleciona um estudante e o selecionado participa de um novo processo juntamente a outros estudantes de todo o Estado. Nessa segunda etapa, a Jica escolhe em torno de oito pessoas para viajarem ao Japão.

"Acho importante os jovens viajarem e conhecerem novas culturas. O Brasil é um País de imigrantes e a cultura japonesa é forte no nosso território. Eles podem ter uma visão ampla sobre cada cultura e costumes. Isso pode auxiliá-los futuramente", destaca o diretor.

A cada dois anos, um voluntário da Jica vem ao Brasil para atuar junto ao Aceas, com o objetivo de fortalecer e contribuir com a língua japonesa.

A Aceas é uma entidade sem fins lucrativos e tem como objetivo promover atividades culturais, esportivas, educacionais, sociais, beneficentes, filantrópicas e de assistência social.

EVENTOS

Além da intermediação para o estudo fora do Brasil, a Aceas também organiza eventos ao longo dos anos. Em janeiro do ano que vem, a entidade realiza atividades com crianças e adolescentes de seis a 17 anos. Além do torneio de gueitebol, também serão feitas, em todo o ano de 2020, as festas de yakissoba, gincanas esportivas, concurso de canto, bingo, torneio de tênis de mesa, torneio de kendô, torneio de tênis de campo, encerramento do curso de japonês, festa da cultura Nipo-Brasileira e outros.

O diretor de eventos e vice-presidente do Aceas, Artur Takayama, diz que essas festividades são importantes. "Não podemos deixar a cultura morrer".