Com nível do Tietê elevado, Ilha Marabá é fechada temporariamente para visitação

A chuva intensa dos últimos dias e o aumento do nível do rio Tietê levaram a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente a determinar o fechamento temporário do Núcleo Ambiental da Ilha Marabá, no Mogilar, a partir desta terça-feira, ao meio-dia. Localizada às margens do Tietê, a Ilha Marabá possui uma trilha que permite aos visitantes chegarem até as margens do rio. Com a chuva, a trilha está alagada e a água chegou perto da ponte de madeira existente no local.

“A Ilha Marabá está localizada na área de várzea do rio Tietê e, para garantir a segurança dos visitantes e funcionários, decidimos mantê-la fechada até que o nível do rio volte ao normal”, explica o secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima. De acordo com ele, funcionários da pasta farão o monitoramento diário da situação.

Parque Centenário

Também por causa da forte chuva, o Parque Centenário continua com trechos da pista de caminhada alagados e interditados. A Secretaria do Verde fez o isolamento das áreas alagadas e os guardas municipais que trabalham no local reforçam a orientação aos frequentadores. Apesar disso, o parque está aberto – as demais áreas podem ser utilizadas normalmente pelas pessoas.

Tanto o Parque Centenário como a Ilha Marabá foram construídos com o objetivo de ajudar na preservação da área de várzea do rio. “Os dois equipamentos contribuem para a preservação das margens do Tietê e permitem, durante o tempo seco, que as pessoas conheçam o ecossistema existente. Já durante os período de cheia, eles recebem a água do rio e auxiliam na sua extravasão”, finaliza.

Nesta terça-feira (11/02), o nível do rio Tietê está em 3,50 metros no ponto de medição da Ponte Grande. O limite para extravasão é de 3,60 metros.