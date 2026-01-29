Com nova faixa de isenção do IR, brasileiros ganham oportunidade para investir em saúde

O acesso a um plano de saúde está entre os dez maiores desejos dos brasileiros, segundo pesquisa Vox Populi encomendada pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (Iess) e divulgada em novembro de 2025. O item ocupa a sétima posição no ranking, ao lado de bens como carro, casa própria, celular e educação. Com a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para salários de até R$ 5 mil mensais, o valor economizado pode ser direcionado a investimentos em saúde.

De acordo com estimativas do Governo Federal, cerca de 16 milhões de pessoas devem ser beneficiadas pela isenção total do IR ou pela redução gradual do imposto para rendas de até R$ 7.350.

Atualmente, apenas 25% da população brasileira possui plano de saúde. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) indicam que o país soma 53,3 milhões de beneficiários. No entanto, o mercado oferece opções de mensalidades que atendem a diferentes perfis e necessidades.

Para o diretor-executivo nacional de Varejo da Hapvida, Jadeilson Fonseca, o valor economizado com a isenção do IR pode ser destinado à contratação de um plano de saúde, com reflexos diretos na qualidade de vida da população.

“O valor economizado com a isenção do IR encaixa no ticket médio de alguns produtos da Hapvida. O plano Nosso Médico é a principal porta de entrada da companhia na saúde suplementar, com preços entre os mais acessíveis do mercado e atendimento com profissionais qualificados em todo o país. O modelo começa com o médico de família, que avalia a necessidade de encaminhamento a especialistas, e está disponível para contratação individual, familiar, empresas e entidades de classe, com ticket competitivo frente às grandes operadoras”, afirma.

Saúde é essencial

Pesquisa Iess/Vox Populi, divulgada em outubro, aponta que 85% da população brasileira avalia positivamente seu plano de saúde. A qualidade e a agilidade no atendimento são citadas como os principais diferenciais da saúde suplementar, e 88,3% dos beneficiários afirmam que recomendariam o plano atual.

A segurança no atendimento, tanto em situações de emergência quanto no cuidado preventivo, é apontada como uma das principais motivações para a contratação de um plano. A previsibilidade de gastos também pesa na decisão, ao reduzir despesas inesperadas com saúde.

Fonseca destaca ainda a estrutura assistencial da Hapvida, que conta com a maior rede própria integrada do país, composta por 86 hospitais, 78 prontos atendimentos, 363 clínicas médicas e 305 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

“Além da acessibilidade, temos uma capilaridade geográfica sem paralelo, presente nas cinco regiões do Brasil. Isso reduz a necessidade de grandes deslocamentos e amplia o acesso aos serviços. Somente em teleconsultas, realizamos cerca de 700 mil atendimentos por mês. O beneficiário conta com qualidade assistencial, protocolos alinhados às melhores práticas internacionais e investimentos contínuos em prevenção e acolhimento”, afirma.

Sobre a Hapvida

Com 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 73 mil colaboradores, atende 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 86 hospitais, 78 prontos atendimentos, 363 clínicas médicas e 305 centros dediagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para osseusclientes.