Com o pensamento no hexa, Suzano começa a respirar clima de Copa do Mundo

O clima de Copa do Mundo chegou em Suzano. Fitas verdes e amarelas e bandeirinhas com o brasão do Brasil enfeitam condomínios, ruas e principalmente estabelecimentos comerciais, que fecharão durante os jogos da seleção para assistir e se tudo certo, comemorar cada vitória em rumo ao tão sonhado hexacampeonato. A maior competição futebolística, que será realizada nesta edição na Rússia, se inicia na próxima quinta-feira (14).

Os preparativos para celebrar a participação da seleção brasileira nesta Copa começaram um pouco mais tarde em comparação a 2014, quando o Brasil sediou o torneio. Contudo, a alegria e a expectativa dos torcedores em ver a taça ser levantada pelos jogadores canarinhos continuam o mesmo.

Em um condomínio localizado na Vila Urupês, moradores resolveram decorar todas as ruas com verde e amarelo para trazer toda energia positiva ao Brasil na Copa. O síndico Benedito Tiarga comentou que 2 mil metros de bandeirinhas foram colocados, além das guias das ruas e de áreas coletivas que serão pintadas neste sábado.

"Desde quando o condomínio foi inaugurado, há 17 anos, fazemos alguma ação deste tipo. Neste ano, intensificamos mais. Um grupo de moradores estava bastante engajado em deixar as ruas com a cara do Brasil e penduraram bandeiras em todos os cantos. Será uma verdadeira festa com esse cenário, ainda mais que uniremos todos para assistir aos jogos", enfatizou.

Uma barbearia situada no Centro da cidade também foi enfeitada com bandeiras. O proprietário Felipe Ibanez pretende colocar nesta semana camisetas. "Um gasto mínimo, de R$ 20, que faz toda a diferença. Traz um clima de Copa do Mundo, que os torcedores brasileiros tanto amam. Além disso, fecharemos o bar nos jogos para beber e comer, e principalmente festejar".

Já no restaurante do sócio-proprietário Walter Roberto de Oliveira fitas das cores da seleção trazem alegria tanto para a fachada do local quanto para a rua. "É Copa do Mundo. Temos que entrar no clima e fazer com que os clientes também sintam essa emoção. Vamos assistir os jogos aqui, onde no mesmo horário faremos bolão, sorteio de camisas e prêmios relacionados a seleção", completou.