Com parecer favorável, Suzano pode se tornar MIT e Poá recuperar título

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur) informou, esta semana, que Suzano tem parecer favorável e pode se tornar Município de Interesse Turístico (MIT), assim como Poá que pode recuperar o título de estância turística que perdeu.

O parecer favorável de Suzano é do grupo técnico da Setur desde maio de 2020 e o Projeto de lei foi devolvido à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) nesta época.

Ocorreu em maio de 2020

O parecer indica “vocação interessante para o Turismo Religioso, com os Templos Nambei Shingonshu Daiagozan e o Honpa Hongwanji, para o Turismo Cultural com a Aldeia Lobo Velho e as Associações Japonesas, e para Turismo de Pesca com o Pesqueiro Onze e o Pesqueiro Mingão”.

Segundo a Setur, também foi identificada a vocação complementar para Turismo Rural e Ecoturismo com a Represa Taiaçupeba, além de que, o município possui o parque aquático Magic City.

Poá

Sobre Poá, que perdeu o título de estância turística, a Secretaria de Turismo informou que será feita nova avaliação para que a cidade possa recuperar o título.

O município participará do próximo ranqueamento, previsto para 2024, onde, de acordo com a sua pontuação, poderá recuperar o título.