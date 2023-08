Com Programa de Parentalidade, Suzano intensifica ações de acolhimento aos pais

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, oferece apoio nesse momento tão especial da vida, que é a paternidade, por meio do Programa de Parentalidade, mostrando que está aberta para acolher os pais e as mães nessa importante etapa.

"O conceito de Parentalidade abrange todas as atividades de um adulto para garantir o desenvolvimento de uma outra pessoa, independentemente de ter vínculos biológicos ou não com ela. Na Suzano temos o direcionador que diz que 'só é bom para nós se for bom para o mundo' e isso inclui a humanização de processos e acolhimento do nosso time. Com o fortalecimento dessa cultura, as famílias de colaboradores e colaboradoras podem receber todo o apoio na chegada de um filho ou filha", afirma Rachel Velloso, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

Em alguns casos, muitas vezes por timidez, alguns homens falam pouco sobre a paternidade. Por isso, para auxiliar nessa etapa, a Suzano conta com a entrega da caixa "Celebrando a notícia" ao colaborador, assim que comunicado que será pai, para celebrar a chegada do(a) filho(a) (biológico ou adotivo), com brindes e uma cartilha especial, com a série de conteúdos informativos sobre esse momento marcante. O material traz temas importantes para as famílias que estão se formando, para ajudar os pais a entenderem melhor os diretos dos(as) filhos(as), da família, ter acesso a dicas e informações sobre como será seu retorno ao trabalho.

Além disso, a Suzano também proporciona uma licença-paternidade diferenciada, para pais biológicos e por adoção. Por lei são 5 dias de licença, mas a empresa complementa com mais 15 dias de forma opcional, totalizando 20 dias, além de auxílio para filhos PcDs pessoas com deficiência.

Também é disponibilizado pela empresa o tele Faz Bem, um atendimento via telefone para orientações, dúvidas e acolhimento psicológico remoto ou presencial para apoiar nessa etapa importante.