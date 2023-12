Com recorde de exames em 2023, Laboratório é entregue revitalizado

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, entregaram nesta segunda-feira (11/12) as revitalizações da Unidade Básica de Saúde (UBS) Professor João Olímpio Neto e do Laboratório Municipal Maria Yolanda Miguel Cano Garcia, ambas localizadas no Parque Residencial Casa Branca. A cerimônia contou com as presenças de autoridades, pacientes e membros do corpo médico das unidades.

Equipamento fundamental para a saúde de Suzano, o laboratório vai concluir 2023 com 1,6 milhão de exames realizados. A obra é a “cereja do bolo” para o crescimento recorde no número de atendimentos, segundo a Prefeitura. Para efeito de comparação, em 2017, no primeiro ano da ação, foram realizados em torno de 800 mil exames.

Tanto o laboratório quanto a UBS passaram por uma profunda revitalização que durou cerca de oito meses e incluiu as trocas de telhados e pisos, nova pintura, mudanças na identidade visual e alterações na parte elétrica. No primeiro, foram investidos, por parte do Executivo, R$ 338.777,40. Já para as obras da UBS, a prefeitura injetou R$ 574.504,25 em recursos.

“Em 2017 fazíamos cerca de 800 exames e agora vamos alcançar próximo de 1,6 milhão. Nesses sete anos, reformulamos todo o nosso laboratório, trocamos os equipamentos e hoje podemos dizer que é o único ‘Laboratório Municipal’ do Alto Tietê. Obrigado ao prefeito, ao secretário e a todos por essa conquista”, agradeceu o diretor do laboratório e sobrinho da homenageada, André Moraes.



ENTORNO DO TERRENO

O entorno do terreno onde estão instalados os dois equipamentos também recebeu revitalização por parte da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, com a pintura de vagas de estacionamento, guias e do abrigo de ponto de ônibus que fica próximo à entrada principal.

Além de entregar a reforma, o secretário Pedro Ishi também afirmou que a prefeitura pediu mais um credenciamento de UBS para as regiões do Jardim Caxangá e Jardim da Saúde.

“Gostaria de agradecer por mais um trabalho realizado e mais uma obra entregue. A revitalização não é só uma tinta, pintura ou mato cortado, ela é a dignidade no atendimento por parte do profissional e do usuário. É um governo que vem para atender, mostrar resultado e fazer a diferença. Ficamos muito felizes com a revitalização e com a homenagem. A dona Yolanda fez a diferença na saúde, dedicou muitos anos da vida no atendimento às famílias da cidade”, enalteceu o secretário Pedro Ishi.

“Hoje, com os números que nosso secretário apresentou, estamos fazendo 1,6 milhão de exames por ano. Esse laboratório só se tornou autossuficiente por conta da equipe aqui presente. Essa proporção que o seu governo, prefeito, está atingindo, é mérito seu. Estamos fazendo homenagem para minha tia e eternizando um nome em um local apropriado”, declarou o vereador Denis Cláudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado.

Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi exaltou Maria Yolanda e afirmou que o laboratório vai continuar evoluindo em equipamentos e nos cuidados gerais. “Aqui tivemos uma grande revitalização que vai possibilitar que esse laboratório atenda mais e mais pessoas. Toda vez que a gente faz um serviço, gosto de homenagear as pessoas da cidade. Dona Yolanda tem uma grande caminhada na cidade de Suzano, todos que tiveram prazer de conhecê-la nutrem um carinho por ela. Tenho certeza de que este laboratório vai continuar sendo muito bem cuidado, recebendo melhorias e tecnologias, principalmente se o André (Moraes) estiver aqui”, finalizou o chefe do Executivo.



PRESENÇAS

Também prestigiaram o evento os secretários municipais Samuel Oliveira (Manutenção) e Paulo Pavione (Comunicação Pública); a diretora-administrativa e de obras da Secretaria de Saúde, Margarida Mendes; o diretor-médico da pasta, Diego Ferreira; a coordenadora de Atenção à Saúde, Tatiane Espírito Santo; e a gerente da UBS Casa Branca, Flávia Barreto Neves.