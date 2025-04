Com Samuel Rosa, Suzano Music Festival chega ao fim com cerca de 100 mil visitantes em cinco noites

O Suzano Music Festival, realizado em homenagem aos 76 anos da emancipação político-administrativa do município, chegou ao fim na noite deste domingo (06/04), reunindo mais de 100 mil pessoas ao longo de cinco dias de show. A apresentação final foi do cantor Samuel Rosa, ex-Skank e representante do pop rock nacional, que trouxe grandes emoções aos 20 mil presentes.

A última noite de shows foi marcada pela diversidade de estilos e pela festa nos dois palcos do festival. Abrindo a noite, o grupo Reggae ZL trouxe sua irreverência em uma apresentação colorida e cheia de vida, ao passo que, no palco central, Alistter animou o público com temas nacionais e internacionais que marcaram época. Ambos aqueceram o público que, mesmo com o frio, compareceu ao parque municipal para o grande encerramento da festa.

E, às 22 horas, o principal nome do dia subiu ao palco: ao som de sua guitarra, Samuel Rosa abriu o último show do festival com o clássico "Vamos Fugir". Ao longo de sua apresentação, o cantor também embalou sucessos dos tempos de Skank, como "É Proibido Fumar", "Pacato Cidadão", "Ainda Gosto Dela" e "Jackie Tequila".

Um dos momentos marcantes da noite foi um pot-pourri com "Te Ver" e "Onde Você Mora", que levou o público à loucura, além da demonstração de composições feitas com Nando Reis e canções recém-lançadas, como "Segue o Jogo". Então, após 1h40 de muita alegria e vivacidade no palco, sempre destacando sua banda, em clima de despedida, o artista mineiro encerrou sua apresentação ao som de "Vou Deixar", ou, ao menos, era o que todos imaginavam.

Em um momento de arrepiar os corações suzanenses, Samuel Rosa ouviu os pedidos de "quero mais" e voltou ao palco para uma série acústica que precedeu "Garota Nacional", dando fim à última apresentação do maior festival musical da história de Suzano.

O evento promovido pela Pilar Organizações foi um grande sucesso ao longo das cinco noites de realização. Além do pop rock de Samuel Rosa, a abertura do Suzano Music Festival, no dia 2 (quarta-feira), trouxe Belo e a energia do pagode paulistano, enquanto no dia 3 (quinta-feira), Zé Neto & Cristiano, brindaram Suzano com toda a sua irreverência no palco.

Já na sexta-feira (04/04), o Parque Max Feffer veio abaixo com o carisma de Ana Castela, enquanto no sábado (05/04), Bruno & Marrone fizeram a noite dos apaixonados. Em cada uma das apresentações, o Parque Max Feffer recebeu cerca de 20 mil pessoas, totalizando aproximadamente 100 mil visitantes nos cinco dias.