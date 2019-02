Com sonho em se tornar policial, garoto recebe farda mirim em Suzano

A história de um pequeno suzanense emocionou policiais do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Kauã Francisco da Silva Souza, de 5 anos, morador do Jardim Colorado, em Suzano, sonha em um dia se tornar policial militar. E parte desse desejo foi realizado esta semana: o garotinho ganhou um dia especial, com direito a andar em uma viatura e, inclusive, receber a primeira farda, claro que num tamanho especial.]

A surpresa ao garoto foi feita na última quinta-feira, dia 7. Além da entrega, o pequeno vivenciou um pouco da rotina de policiais militares; pôde andar em uma viatura, posou para fotos e ainda prestou continência. Os valores da farda mirim foram arcados pelos próprios policiais.

Na ocasião, moradores do bairro também puderam tirar fotos ao lado dos policiais e, inclusive, o novo policial Kauã.

Carta

Mas, para que tudo isso ocorresse, a tia de Kauã enviou uma carta, em dezembro do ano passado, à sede do 32° Batalhão de Polícia Militar (BPM/M) explicando o sonho do sobrinho. Após verem um desenho do garoto, policiais se sensibilizaram e decidiram proporcionar um momento de felicidade ao pequeno suzanense.

Devido ao pedido, foi necessário meses para que um especialista pudesse costurar uma farda mirim, nos mínimos detalhes, sem que perdesse as características de uma roupa da corporação oficial usada no dia-a-dia.