Com sucessos do pagode nacional, Belo marca abertura do 'Suzano Music Festival'

Após semanas de expectativa, na noite desta quarta-feira (02/04), teve início o "Suzano Music Festival", evento oferecido pela Pilar Organizações para celebrar o aniversário de 76 anos da emancipação político-administrativa de Suzano. E na primeira noite de shows, o cantor Belo, grande nome do pagode nacional, fez a emoção de aproximadamente 20 mil pessoas, no Parque Max Feffer, com toda a sua energia.

A noite de atrações começou com shows de artistas locais no palco "Praça", com a banda de rock Hevogan, e no palco central com a cantora Claudia Oliveira e a dupla Simão & Felipe. Estes aqueceram o público que, ao adentrar o espaço de shows situado no centro do Parque Max Feffer, puderam aproveitar uma estrutura completa com telões de LED e um espetáculo de luzes e fumaça, além de amplas pistas, camarotes, barracas de lanches, banheiros e ambientes personalizados para registros fotográficos nas esplanadas de acesso ao espaço dos shows.

Após muita ansiedade por parte dos fãs, Belo finalmente subiu ao palco, marcando em definitivo o início do Suzano Music Festival com um de seus maiores sucessos: "Perfume", marca registrada do pagode brasileiro que levantou a galera na onda do romance e da energia que se tornou sinônimo do gênero nos anos 90 e 2000.

Ao longo de mais de uma hora de apresentação, foram vários os clássicos entoados a plenos pulmões, pelos 20 mil espectadores. Entre eles, destacaram-se algumas das trilhas que marcaram a trajetória do grupo Soweto, bem como as composições próprias do artista, incluindo "Reinventar", "Pra Ver o Sol Brilhar" e "Supera", sons que levaram o público à loucura.

Por fim, encerrando as atividades da primeira noite do festival oferecido pela Pilar Organizações, Belo entoou "Não Quero Dinheiro", clássico de Tim Maia que fechou sua apresentação em grande estilo, causando comoção e aplausos do público na primeira de cinco noites especiais reservadas à celebração dos 76 anos de Suzano.

O Suzano Music Festival segue até este domingo (06/04). Na quinta-feira (03/04), a dupla Zé Neto & Cristiano assume o palco no Parque Max Feffer, enquanto nos dias seguintes, Ana Castela (sexta-feira, 04/04), Bruno & Marrone (sábado, 05/04) e Samuel Rosa (domingo, 06/04) serão as atrações principais.

A abertura dos portões segue sempre às 18 horas. O Parque Max Feffer fica na avenida Senador Roberto Simonsen, número 90, no bairro Jardim Imperador.