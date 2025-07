Com vagas limitadas, ACE Suzano promove formação gratuita para jovens no próximo dia 25

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano está com inscrições abertas para o projeto “Prepara Jovem”, uma formação profissional gratuita voltada a jovens com 16 anos ou mais, que acontecerá no próximo dia 25 (sexta-feira), das 8 às 17 horas, no auditório da entidade (Rua Presidente Rodrigues Alves, 157 - Centro). Os interessados em ampliar suas capacidades profissionais na busca pelo primeiro emprego ou por uma oportunidade de estágio podem se inscrever até o dia 15 (terça-feira) no site da ACE (acesuzano.com.br/eventos).

Com apoio do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) e da HM Gestão Empresarial, a iniciativa oferecerá conteúdos práticos e dinâmicos com o objetivo de preparar os participantes para os desafios do mundo profissional. Serão fornecidas orientações sobre comportamento no ambiente de trabalho, entrevistas de emprego, elaboração de currículo e outras habilidades que podem representar um diferencial na busca por uma vaga.

O presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, reforça que os participantes devem estar matriculados e cursando o ensino médio ou técnico para participar da formação. “Nosso grande objetivo é fomentar a nova geração de profissionais com dicas importantes, visando um início de carreira positivo. Afinal, o que se aprende na base é aquilo que vai guiar os caminhos no mercado de trabalho. As vagas são limitadas, portanto, recomendamos que os interessados se inscrevam o quanto antes e compareçam à associação no dia 25 para a atvidade”, pontuou.

Para mais informações, basta entrar em contato com a ACE pelo telefone (11) 4744-8400 ou pelo WhatsApp (11) 99104-1345.