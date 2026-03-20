Com variedade de produtos, 'Festa do Artesão' termina neste sábado em Suzano

A “Festa do Artesão”, realizada na Praça dos Expedicionários, na região central de Suzano, termina neste sábado (21/03). O evento, que teve início na quinta-feira (19/03), celebra os trabalhadores manuais do município com uma programação diversificada ao longo de três dias.

Ao todo, cerca de 50 artesãos participam em sistema de rodízio, oferecendo ao público uma ampla variedade de produtos. A programação também inclui apresentações musicais de artistas locais, garantindo o entretenimento dos visitantes. As barracas funcionam das 11 às 19 horas.

A iniciativa tem como objetivo valorizar o “Dia do Artesão”, comemorado nacionalmente em 19 de março, transformando a data em um momento de reconhecimento aos profissionais que preservam técnicas manuais e contribuem para a identidade cultural do município, além de incentivar a geração de renda.

A abertura oficial ocorreu na quinta-feira e foi conduzida pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz. A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito Said Raful; do presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama; do secretário de Cultura, José Luiz Spitti; da diretora de Cultura, Márcia Belarmino; da diretora do Casarão da Memória, Rita Paiva; da ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi; além de integrantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A programação artística teve início na sequência, com apresentação da cantora Lili.

Promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento reúne peças artesanais que vão de itens utilitários — como tapetes, roupas, sabonetes e pesos de porta — a produtos decorativos e acessórios, como chaveiros e pelúcias. Entre os destaques estão os bonecos confeccionados com a técnica japonesa de crochê conhecida como “amigurumi”.

Para os artesãos locais, a festa representa uma importante vitrine para divulgação dos trabalhos, além de uma oportunidade de geração de renda e valorização da tradição. A moradora do Jardim Alterópolis Geraldina Oliveira produz peças em crochê e tricô, como tapetes, sousplats e protetores de garrafa. O talento é compartilhado com a mãe, Rosa Maria Ribeiro, da Vila Adelina, que contribui com panos de prato, peças em pintura e bordado, além de ministrar aulas. As duas participam regularmente de eventos de artesanato no município e destacam a importância desses espaços para a continuidade da atividade.

Embora seja a primeira edição neste formato, Suzano já tem histórico de incentivo aos artistas locais. A coordenadora de artesanato da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Vanessa Cury, destaca que o evento gerou bastante expectativa entre a categoria. “É muito importante prestigiar os artesãos suzanenses. É uma iniciativa que valoriza o trabalho manual e amplia as oportunidades para todos”, afirmou.

O secretário Mauro Vaz reforçou o impacto econômico da ação. “Eventos como este fortalecem o empreendedorismo local, ampliam a visibilidade dos artesãos e contribuem diretamente para a geração de renda das famílias”, ressaltou.

Já o secretário de Cultura, José Luiz Spitti, enfatizou a importância cultural da iniciativa. “O artesanato carrega a história e a identidade de Suzano. Valorizar esses profissionais é preservar a essência do município”, destacou.

Por fim, o vice-prefeito Said Raful ressaltou o papel social da festa. “É fundamental garantir espaços para que os artesãos possam divulgar e comercializar seus trabalhos, além de aproximar a população dessas produções. A iniciativa fortalece e valoriza a cultura local”, concluiu.