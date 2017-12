Com vendas em baixa; uso de fogos de artifício será menor neste ano

Às vésperas do ano novo, comerciantes de fogos de artifício já começaram as vendas dos produtos pirotécnicos. Porém, segundo os lojistas, as vendas deste ano estão fracas. O proprietário da Loja José Fogos, localizado na Vila Amorim, Douglas Pontes, conta que as vendas desde ano caíram 30% em comparação com o ano passado.



Segundo Pontes, um dos motivos seria a lei de proibição contra a fabricação e uso de fogos de artifício.

Neste mês, a Câmara de Suzano adiou, por 30 dias, a votação do projeto de lei nº 045/2017, de autoria do vereador Lisandro Frederico (PSD), que dispõe sobre a proibição da fabricação, armazenamento, comercialização, manuseio e utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ou que causem poluição sonora. "Foram conjuntos de fatores que diminuíram as vendas. Um deles foi esse projeto de lei. Outro fator é que os fogos não são essenciais para as pessoas, por isso, acaba ficando fora do orçamento. Mas as vendas começaram mesmo na semana do Natal. Antes disso, o movimento estava muito parado", conta.



O ajudante da loja Nas Alturas, localizada na Vila Urupês, José Sebastião, informa que as vendas na loja também estão em baixa. "As vendas não estão tão boas, estão razoáveis, mas, tivemos um aumento de 5% nas vendas nessas últimas semanas". A loja está aberta desde o começo de dezembro.



A gama de produtos para 'enfeitar' o céu na noite de ano novo é diversa. Pontes destaca que disponibiliza 190 itens diferentes em sua loja. Os produtos mais vendidos e mais procurados são os foguetes coloridos que variam de valor de acordo com a quantidade. Os foguetes individuais estão a partir de R$ 12 e os kits estão a partir de R$ 35. As baterias de fogos são os produtos mais caros, o valor na loja José Fogos chega a R$ 810. Pontes ainda destaca que pessoas que residem em sítios ou estão em locais 'mais abertos' costumam procurar uma quantidade maior de fogos.



A loja José Fogos irá funcionar até o dia 31, às 19 horas. Já na Loja Nas Alturas, Sebastião conta que o produto que sai com mais freqüências são os rojões. Além deste, ele conta que os foguetes coloridos também são bastante procurados. Os valores variam de R$ 22 a R$ 30, dependendo da quantidade. O produto mais caro é a bateria, o valor apresentado é R$ 1.500.