Comandante da Polícia Rodoviária detalha operações

O tenente André Belarmino, comandante da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) no Alto Tietê, participou do DS Entrevista, e detalhou o trabalho de operações durante finais de ano e datas festivas.

Uma delas foi a Operação de Carnaval, realizada nas rodovias do Alto Tietê. O tenente explicou, ainda, que o planejamento é feito muito antes do feriado. “O balanço foi muito positivo. É fruto de um trabalho planejado com antecedência. Muito antes do feriado de Carnaval, já tínhamos nos organizado. Mantivemos a totalidade do nosso efetivo, sem afastamento como férias, por exemplo. Recebemos um grande fluxo de veículos e, claro, quanto maior o número de veículos, maiores as chances de acontecer acidentes e ocorrências como criminalidade. Foi muito bem planejado”, disse.

Belarmino falou que as fiscalizações de infrações, nesse período, têm o foco maior na prevenção ao álcool, falta de cinto de segurança, falta de cadeirinha para as crianças, uso de celular e excesso de velocidade.

De acordo com o tenente, a Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, conhecida como Mogi-Bertioga (SP-98), recebeu 50 mil veículos durante o período de Carnaval. Ele falou sobre os tráfegos intensos na via.

“O problema são os afunilamentos de pista, então em alguns trechos temos duas faixas e afunila para apenas uma. Isso gera grande impacto no trânsito. Mas o usuário, quando se propõe a ir para o litoral num período desse, já está psicologicamente preparado para o congestionamento. Já sabe que o tempo de viagem vai aumentar. Nós não podemos deixar de fiscalizar nesses momentos. Às vezes as pessoas questionam que a gente faz a fiscalização mesmo com o congestionamento. Nós temos necessidades para suprir na rodovia, uma delas é o fluxo, outra é a prevenção de acidentes. Entre essas duas necessidades, claro que a segurança é o maior importante. Não tenho como atender as duas ao mesmo tempo e eu priorizo a segurança das pessoas, faço isso fiscalizando”, disse.

Belarmino reforçou que em todo o efetivo é utilizado nas operações em feriados prolongados e falou sobre a importância. “Todo o efetivo trabalha nessas operações. Claro que tem as escalas, mas conseguimos ter uma força maior de policiamento de forma constante na rodovia. O usuário da rodovia sente a presença do policial. Temos operações nas praças de pedágio, fazendo o teste do bafômetro. Isso tudo impacta as pessoas, mostra que estamos preocupados com quem bebe e dirige, gera uma sensação de segurança. Impacta em todo o ambiente de trânsito”.

Combate ao crime

O tenente André Belarmino falou ainda sobre as operações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) no combate ao crime nas rodovias. Para realizar esse trabalho, existe o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).

“Temos uma equipe tática, que a missão específica é o combate ao crime. Não que outras equipes não possam fazer esse trabalho, mas o tático existe para combater o crime nas rodovias. Essas ações coordenadas, em conjunto com o policiamento urbano, com os batalhões especializados”.