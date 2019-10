Combate ao bullying é prioridade na rede municipal de ensino de Suzano

Este domingo (20/10) é o Dia Mundial de Combate ao Bullying. A data é um alerta internacional para o problema, que afeta jovens de todo o mundo, e reforça a importância de se discutir sobre o tema. Em Suzano, ações de prevenção são promovidas nas escolas da rede municipal de ensino, de acordo com o secretário de Educação, Leandro Bassini, que também esclareceu diversos fatores sobre esta prática.

Para ele, que também é professor, pesquisador e autor sobre o assunto, o Dia Mundial de Combate ao Bullying é muito importante porque no contexto atual, onde a violência no ambiente escolar e na sociedade como um todo cresce a cada dia, é fundamental trazer para a escola o debate sobre o respeito ao próximo e a ideia de que é preciso estar mais atento ao comportamento do outro.

“É um trabalho cotidiano. Não podemos pensar somente em ações pontuais. O anti-bullying deve ser praticado todos os dias. Por isso, estamos com um projeto em andamento, onde articuladores educacionais estão começando a ser treinados para enxergar qualquer sinal diferente nas crianças e assim estender toda uma rede de proteção, também como prevenção à violência, que não se limita apenas à escola ou à Secretaria de Educação, mas alcança todo o município”, explica Bassini.

Ainda segundo o secretário, nas salas de aula da rede municipal de ensino também é trabalhado pelos docentes sobre como a criança deve olhar a pessoa que é diferente dela. Sempre de forma acolhedora e com muito respeito. Além disso, há atividades pontuais como peças de teatro, painel informativo, entre outras.

Identificação

O bullying é uma ação sistemática, violenta e proposital, praticada por um grupo ou uma pessoa contra outra que tem eventualmente uma autoestima baixa. Não há como dimensionar as consequências do bullying em sua totalidade. Mas há casos em que a criança apresenta sinais de rejeição à escola, doenças começam a aparecer e, em casos extremos, pode até cometer suicídio.

“Em casa, os pais ou responsáveis devem estar atentos aos sinais que os filhos acabam apresentando. A criança e o jovem podem não querer ir mais para a escola, ou começar a se armar com objetos cortantes para ir à aula, por exemplo. Pode ser que cheguem em casa com a roupa e até mesmo o material escolar rasgados ou sujos como consequência de uma briga. Todos estes são exemplos de sinais que os pais podem entender que a criança está sendo vítima ou até mesmo autor de bullying”, explicou Bassini.



Após a identificação destes fatores, o secretário comentou que a família deve ir à escola conversar com o grupo gestor e os professores para entender a situação, ao passo que identificada a presença do problema, a equipe escolar deve fazer um trabalho voltado à turma da qual o estudante faz parte e também à unidade como um todo.