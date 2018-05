Combustível é normalizado na maioria dos postos de Suzano

Os postos de combustível de Suzano começaram a ser abastecidos desde a tarde de terça-feira (29). Nesta quarta-feira (30), o DS contabilizou sete postos na cidade que estão com gasolina e etanol. Pela manhã filas extensas de carros se formaram nas ruas e avenidas no entorno dos postos, o tempo médio de espera para abastecer era de 3 horas. Já no final da tarde a situação estava mais tranquila e com filas pequenas.

Até o meio de dia de ontem, os dois postos do começo da Avenida Armando Salles de Oliveira (bandeira Shell); o posto dentro do mercado Atacadão (bandeira Ipiranga) na Rua João Batista Fitipaldi; o posto da Avenida Francisco Marengo (bandeira Petrobras); o posto "Auto Suzan" (sem bandeira) da Rodovia Henrique Eroles, a SP-66; o posto "Kimura" (bandeira Ipiranga) na Rua Expedicionário Abílio Fernandes com a Rua Baruel e os dois postos (sem bandeira) em direção ao município de Poá, na Rua Major Pinheiro Fróes estavam abastecendo normalmente. De acordo com alguns gerentes, o abastecimento pode se normalizar dentro de alguns dias. Mesmo com retomada gradual de combustível, cerca de cinco postos ainda permanecem fechados. Entre estão o posto (bandeira Petrobras) em frente a Praça dos Expedicionários, na Rua Rui Barbosa e o posto "Gran Suzano", na Avenida Antônio Marques Figueira.

O combustível do Posto Shell na Av. Armando Salles chegou na madrugada de ontem. Cerca de 75 mil litros de gasolina e etanol foram depositados nas bombas. De acordo com o gerente, há previsão de nova remessa de combustível para hoje. No local, somente carros e motos estavam abastecendo a quantidade necessária.

Já no posto "Auto Suzan", 15 mil litros de etanol chegaram na manhã desta quarta-feira (30). Segundo o gerente do local, não há previsão para novo abastecimento. No posto Ipiranga, localizado dentro do mercado Atacadão, 30 mil litros de gasolina e etanol abasteciam as bombas e 30 litros foram limitados para cada veículo.

Pela manhã o tempo de espera nas filas varia de posto, em média, a espera gira em torno de 3 a 4 horas. A dona de casa Ingrid Lopes, de 26 anos, conta que ficou cerca de 10 minutos na fila para abastecer.