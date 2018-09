Começa interdição no Túnel entre Jardim Maitê e Jardim Luela

O túnel que liga a estrada do Areião, no Jardim Maitê, e a Rua Regino Alves de Almeida, no Jardim Luela, está desde ontem interditado para receber obras de melhoria de sua infraestrutura. A previsão é de que os serviços durem até dez dias e a interdição do acesso neste período será total, tanto para veículos como para pedestres.

O DS esteve nesta segunda-feira (10) no túnel. Os serviços estão em andamento. Faz parte do cronograma a conclusão das obras de drenagem das galerias de água pluvial do local. Com recursos da MRS Logística, há um mês, os serviços foram iniciados na parte superior do túnel com a implantação de duas tubulações de 60 metros de extensão e uma grade de contenção.

Agora serão feitas as reformas na parte interna do acesso. As medidas têm como objetivo dar suporte à estrutura quanto à trepidação causada pela passagem dos trens de carga e solucionar a infiltração constantemente registrada, que, inclusive, danifica o asfalto e afeta a parte elétrica, prejudicando a iluminação.