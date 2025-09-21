Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Começa montagem dos canteiros de obras da alça do Complexo do Rodoanel

Serviços ainda não tiveram início, mas os preparativos para receber a obra tiveram início pela SPMar

21 setembro 2025 - 12h00Por Yasmin Torres e Laura Barcelos - da Reportagem Local
Começa montagem dos canteiros de obras da alça do Complexo do RodoanelComeça montagem dos canteiros de obras da alça do Complexo do Rodoanel - (Foto: Edgar Leite/DS)

O Centro de Controle Operacional da SPMar iniciou, no início da última semana, atividades preliminares de preparação para receber, no futuro, a obra do Complexo de Alças do Alto Tietê. A construção em si ainda não começou, pois depende da formalização do contrato com a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) do Governo do Estado de São Paulo. Enquanto isso, a concessionária realiza, nas imediações da Avenida Brasil, em Suzano, a montagem dos canteiros de obras no trecho próximo à divisa com Calmon Viana.

Entre as ações em andamento estão a mobilização de equipes técnicas e a execução de serviços preparatórios nos trechos necessários. Paralelamente, a EDP atua na remoção de interferências, como postes e redes subterrâneas.

Essas etapas não são consideradas a execução da obra, mas sim trabalhos preparatórios que reúnem informações técnicas e adequam o terreno. Por esse motivo, não há prazo definido para a conclusão dessa fase, já que oficialmente o contrato ainda não foi formalizado.

Segundo a SPMar, o Complexo do Alto Tietê não se resume apenas à construção das alças de ligação do Rodoanel com a região. Trata-se de um projeto mais amplo, que prevê a adequação de ruas, alterações no fluxo viário e melhorias na mobilidade urbana, com o objetivo de organizar o trânsito da região.

A SPMar já possui a Licença Ambiental e a Declaração de Utilidade Pública (DUP) das obras.

O início das obras da alça de acesso em Suzano para o Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021) depende da formalização do contrato com a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) do Governo do Estado de São Paulo, segundo a SPMar, concessionária responsável pela execução dos trabalhos. A alça será construída na Avenida Brasil e passará sobre a linha férrea.

O investimento chega a quase R$ 1 bilhão e o projeto prevê cerca de 2 anos de obras. A SPMar explica que algumas partes do projeto podem ser entregues à medida que forem finalizadas.

O projeto, que ainda não foi lançado, também contempla intervenções no sistema viário, com a revitalização de algumas ruas, a implantação de novo passeio com iluminação e a adequação das linhas locais para recebimento do tráfego.

