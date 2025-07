Começam arrecadações para a 8ª edição do Criança Feliz Suzano; festa deve atender 2,8 mil crianças

O projeto Criança Feliz Suzano já está aceitando doações para a 8ª edição da festa, que acontece no dia 12 de outubro, no bairro Jardim Gardênia Azul, em Suzano. Segundo a organização do evento, a expectativa é de atender mais de 2,8 mil crianças.

A festa contará com presentes, shows, brincadeiras, recreações, algodão doce, pipoca, cachorro-quente, geladinho, refrigerante, corte de cabelo gratuito e outras atividades.

Para quem deseja ajudar, a lista de doações inclui refrigerante de 2 litros (sem preferência de marca); bolinhos recheados; pacotes de balas; balas de goma; pacotes de pirulitos; caixas de chicletes; pipoca doce pequena; doce de amendoim embalado; pé de moleque; moranguete e paçoca.

Também serão aceitas doações de açúcar cristal; copos 180 ml; guardanapo; saquinhos para pipoca; saquinho para pão; palito de churrasco ou algodão doce; milho de pipoca; molho de tomate; geladinhos; pães; e prêmios infantis para sorteio.

“Já estamos arrecadando doações e caso você queira fazer parte desse projeto nos procure. As vezes o pouco para você é muito para alguém”, destacou a organização.

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @criancafelizsuzano ou no número (11) 98468-2310. As doações podem ser feitas até o dia 30 de setembro nos estabelecimentos: