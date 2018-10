Comemoração do Dia das Crianças atrai mais de 10 mil pessoas ao Parque Max Feffer

Mais de 10 mil pessoas passaram pelo Parque Municipal Max Feffer durante o feriado nacional desta sexta-feira (12/10), em que foi celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, e o Dia das Crianças. No local, os frequentadores participaram de diversas atividades infanto-juvenis, além de terem à disposição pistas de skate e de ciclismo, quadras de vôlei e de futebol e brinquedos infláveis.

Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a iniciativa começou às 10 horas e se estendeu até 16h30. Na área verde do parque, famílias realizaram piqueniques e também participaram de atividades circenses e oficinas de artesanato. Já no Pavilhão Zumbi dos Palmares, os pequenos puderam interagir com a contação de histórias e assistir sessões de cinema.

A Cultura suzanense realizou ainda pinturas faciais nas crianças e nos adolescentes e atividades com esculturas de balões. O tempo ameno também convidou os participantes a visitarem o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, anexo ao parque, que disponibilizou doces às crianças que passaram por lá.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, a grande participação da comunidade reflete o empenho da administração municipal em oferecer novas opções de lazer às famílias. “Suzano vem sendo reestruturada e recebendo melhorias em todos os setores. Um exemplo claro disso é o próprio Parque Max Feffer, que estava abandonado e graças a atual gestão está mais moderno e seguro, o que resultou no reconhecimento da população. Só neste feriado (12/10), tivemos a participação de 10 mil pessoas, superando a média de 3 mil aos finais de semana”, frisou.

Além das atividades oferecidas no Parque Max Feffer, foram realizados paralelamente eventos no Centro Cultural Monteiro Lobato, no Clube Urupês e no Instituto Virtutis, com apoio do Programa Esporte e Lazer na Cidade (Pelc).

Outras atividades

Neste domingo (14/10), a prefeitura oferecerá apresentações teatrais gratuitas com a peça “Invisível aos Olhos”, que é uma releitura da obra “O Pequeno Príncipe”, da Cia. Atores Insanos. As encenações poderão ser conferidas no Centro de Artes e Esportes Unificado, o CEU (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul), a partir das 10 horas.

Já na segunda-feira (15/10), o projeto 7ª Arte terá uma sessão especial para as crianças com o filme "Gnomeu e Julieta". A iniciativa tem início às 19 horas e é oferecida gratuitamente no Anfiteatro Orlando Digenova, do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682, no centro).

No sábado (20/10), a Secretaria Municipal de Cultura vai realizar o "Dia Criança Feliz" no Centro Cultural do Colorado (rua Domingos Victorino, 68 – Jardim Cacique). Na ocasião, os frequentadores terão à disposição atividades de caça ao tesouro, teatro, brincadeiras lúdicas, brinquedos infláveis e muito mais.