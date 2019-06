Comerciantes apoiam chegada da central de câmeras em Suzano

Comerciantes de Suzano apostam em câmeras de monitoramento e seguranças particulares para a segurança dos estabelecimentos. Além disso, dizem que a Central de Segurança Integrada (CSI), inaugurada no mês de maio, ajuda a aumentar a sensação de segurança na cidade. Contudo, pedem por mais policiamento. É o que comenta a funcionária de uma loja de decoração de festas 'Kids Fest', localizada no Centro de Suzano, Andreia Cristina da Silva. "O local conta com câmeras de monitoramento e acredito que o policiamento deveria ser mais intenso".

O filho do proprietário da Doce Magia, Thales Noronha, diz que o local conta com seguranças particulares além de câmeras de monitoramento. Ele fala que atualmente a população está à mercê de tudo e ressalta que o policiamento deveria ser feito com mais frequência, consistindo em ser rondas e patrulhas principalmente durante o período da noite. "Com a nova Central espero que a segurança aumente cada vez mais e que o índice de crimes diminua", explica Noronha.

A loja de doces e salgados 'Dom Coco' conta com câmera de monitoramento e a filha do proprietário, Gabriela Monteiro, diz que sente a sensação de segurança com o aparelho, mas salienta a questão de rondas e patrulhas no município. "A câmera é uma alternativa, porém o policiamento é muito importante e deve ser realizado constantemente".

A filha da dona da floricultura 'Liz Flores', Gabriela Augusto, diz que o local não conta com câmeras, mas pagam por um segurança particular para realizar o monitoramento do estabelecimento. "Com a CSI piorar não vai. Mas eu penso que a câmera não inibe muita coisa, por isso optamos por não instalarmos uma aqui", indaga. Contudo, Gabriela comenta que patrulhas deveriam ser feitas pela Polícia Civil e Militar para que a segurança da população não seja ameaçada.

O proprietário da 'Casa do Milk Shake', Giovane Eurico, afirma que o local possui câmeras de monitoramento, além de segurança particular. Ele comenta que a CSI é uma forma de ajudar a inibir a violência na cidade e também aumentar a segurança com as câmeras espalhadas em pontos da cidade. "Nunca passei por nenhum problema por aqui, mas creio que rondas e patrulhas deveriam ser feitas com mais frequência", finaliza Eurico.