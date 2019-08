Comerciantes apostam em promoções para vendas no inverno

A procura por roupas de frio nos comércios na região central de Suzano aumentou e os comerciantes esperam maior crescimento nas vendas.

Por meio de promoções e liquidações, os comerciantes buscam alternativas para realizarem boas vendas e lucrarem durante o inverno.

O gerente da Águia Shoes, Deneval Dias, conta que na primeira semana de julho, quando as temperaturas baixaram na cidade, a loja vendeu e lucrou bastante. Ele afirma que os clientes procuram mais por jaquetas e botas. "Apostamos bastante na venda das roupas de frio para lucrarmos".

A gerente da Get Dressed, Amanda Matos, comenta que a loja vende bastante na época de frio. Ela afirma que a loja realiza promoções de inverno. "O dia que vendemos mais foi quando fez muito frio, no começo de julho. No ano passado vendemos bastante também. Os clientes compram mais casacos quando vêm aqui".