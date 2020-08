Comerciantes aprovam ampliação de abertura dos estabelecimentos

Entra em vigor, a partir desta sexta-feira (21), o decreto do Governo do Estado que permite a abertura diária de oito horas para todos os comércios liberados na fase amarela do Plano São Paulo. No Alto Tietê, essa medida engloba bares, restaurantes, padarias, salões de beleza, barbearias, academias, atividades culturais, eventos, convenções, shoppings, comércio de rua, escritórios e concessionárias de veículos.

Para os comerciantes de Suzano, a autorização veio no momento certo. Anna Cizia Souza, é proprietária de um salão de beleza na região norte de Suzano. Ela conta que a expectativa para a ampliação da abertura é grande, uma vez a medida pode melhorar na procura dos clientes pelo seu serviço.

“Antes da pandemia o salão tinha um bom movimento, tínhamos bastante clientes. Depois que foi decretada a quarentena, o movimento despencou. Por isso, tenho uma boa expectativa com a ampliação do horário porque vai ajudar no movimento do salão que teve uma queda drástica durante o período de pandemia”, diz a cabelereira.

Quem também concorda com a medida é Thiago Ribeiro de Oliveira, gerente de uma concessionária localizada no Jardim Imperador. Para ele, a ampliação para o funcionamento do estabelecimento é mais que necessária para voltar ao movimento de antes da quarentena.

“Acredito que a ampliação do horário é necessária. Com o horário limitado, o movimento de clientes no comércio reduziu muito. A pandemia acabou travando muito as vendas de carros, já que ficamos 60 dias com o espaço fechado. Foi muito prejudicial para nós”, relata o gerente.

De acordo com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), a flexibilização que passa a vigorar a partir desta sexta-feira, vai ajudar a diluir o fluxo de pessoas nos estabelecimentos, o que pode contribuir para reduzir os riscos de transmissão do novo coronavírus. Além disso, a medida vai possibilitar maiores oportunidades de negócios, o que pode aquecer a economia na região.

Vale ressaltar que a região passa por uma nova avaliação do Plano São Paulo hoje, durante a coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, na Capital.

Para a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, a ampliação do horário de funcionamento faz com que os consumidores tenham mais opções de atendimento presencial, diminuindo as aglomerações e aumentando o volume de vendas. A ACE ainda ressalta que os “setores que puderem optar pela abertura nos horários tradicionais que estavam acostumados a atender antes da pandemia deverão ser menos prejudicados”, uma vez que com o horário reduzido, o movimento havia caído.