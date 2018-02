Comerciantes atribuem onda de assaltos à desativação de base da PM na SP-66

Um posto policial abandonado na Rodovia Henrique Eroles (SP-66), altura do 1.215, divisa com Suzano e Mogi das Cruzes, tem provocado uma onda de furtos e assaltos em estabelecimentos, apontam comerciantes. Segundo funcionários, usuários de drogas e até mesmo moradores de rua são os principais suspeitos. Eles se abrigam na base que era da Polícia Rodoviária (PR). O drama é vivido há pelo menos sete anos.

Na madeireira do administrador Paulo Sérgio Catharino, por exemplo, houve perdas de duas máquinas grandes - compressor e uma de madeira - , além de produtos básicos como porcas, parafusos e martelos. De acordo com ele, desde a última sexta-feira (16) dois furtos aconteceram na loja. "Já até perdi as contas de tantas vezes que entraram aqui ao longo desses anos. Além disso, estava conversando com um policial recentemente, o qual me disse que até os casos de roubos nos pontos de ônibus aqui próximo cresceu", explicou.

Paulo também comentou que para solucionar o problema, a princípio deve se achar um lugar para os moradores de rua e usuários de drogas ficarem. "Eles ficam o dia inteiro dentro da antiga base. Quando chega a noite eles saem. Os órgãos responsáveis deveriam intervir no caso e abrigá-los em algum lugar adequado. Depois disso, inseri-los na sociedade, para que não voltem a ficar nesse estado", lamentou.

Já na funilaria onde a recepcionista Rose Gomes de Lima trabalha, seis refletores foram furtados em menos de dois meses. "O prejuízo foi grande e não vamos colocar mais porque sabemos que irão roubar de novo", argumentou.

Em um posto de combustível, roubos também acontecem com frequência. O frentista Wagner Sousa falou que ficam assustados com a situação. "Assalto, em média, ocorre uma vez por mês. Todos os casos são durante a noite. Nessa semana roubaram R$ 54 do caixa", completou.

O DS esteve no local ontem de manhã e constatou que o posto está completamente abandonado, com vidros quebrados e repleto de entulho e mato alto no entorno. Além disso, haviam três pessoas dentro da antiga base. Uma delas estava dormindo e nem com barulho foi acordada.

A polícia foi procurada para comentar sobre o assunto, mas até o fechamento da reportagem não houve resposta.