Comerciantes da Prudente de Moraes comemoram iniciativa

Comerciantes comemoram a iniciativa e acreditam que o Terminal Sul trará benefícios à cidade.

Teresa Pereira trabalha na região há três anos.

Ela diz que acha importante a construção do terminal, e acredita que ajudaria no trânsito da Rua Prudente de Moraes.

"Não estava sabendo do projeto, mas acho importante. Ajudaria no trânsito aqui. Também seria melhor ter um lugar para quem precisa do ônibus, porque aqui onde os ônibus param a cobertura não ajuda quando chove e nem quando faz sol. Molha tudo aqui."

Já Edgar Ferreira, chaveiro que atua na região há quatro anos, diz que a perspectiva de um terminal sul, traz esperança de que o comércio na região aqueça. Segundo ele, após a construção da estação e a retirada da passarela que ligava o centro a outra parte da cidade, o movimento caiu drasticamente.

"Diminuiu bastante (o movimento), porque as pessoas agora saem da estação de trem, e já sobem a rua, não vem mais pra esse lado. Para o comerciante, um terminal de ônibus significa mais gente então seria bom se tivesse", conclui.